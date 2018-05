Gesamtübung der Feuerwehr Pfullendorf an drei Schauplätzen und erstmals wird eine Kameradrohne eingesetzt

Ein Erdbeben im Zollerngraben wurde als Szenario für die Gesamtübung der Freiwilligen Feuerwehr angenommen. So unrealistisch war die Vorgabe gar nicht. Denn das letzte große Beben bei Hechingen mit enorm großen Beschädigungen fand 1978 statt und erst am 27. Januar 2002 bebte die Erde im Raum Pfullendorf mit einer Stärke von 3,9 auf der Richterskala. Am Samstag hatte man einen Wert von 8,8 angenommen und der hatte zu schweren Erschütterungen, beschädigten Häusern, aufgebrochenen Gas- und Wasserleitungen und Erdspalten geführt, die auch zu Verkehrsbehinderungen führten. Zudem drohten Hänge abzurutschen.

Manuel Dippel als Leiter der Führungsgruppe und Roland Herrmann als Einsatzleiter hatten mit ihrem Team alle Hände voll zu tun. Immerhin mussten 120 Frauen und Männer aus der Kernstadt, den Abteilungen aus den Stadtteilen, der Werksfeuerwehr von Geberit sowie Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes koordiniert werden. Auch galt es, die 18 Fahrzeuge dorthin zu schicken, wo sie zuerst benötigt wurden. Im Gegensatz zur letzten Gesamtübung vor fünf Jahren bei den Kramer-Werken hatte man drei Einsatzorte ausgesucht und sich zudem noch vorgenommen, möglichst alle Kräfte auch an der Übung zu beteiligen. Fazit: Alles bestens gelaufen. „Wir sind sehr gut gerüstet“, konnte Bürgermeister Thomas Kugler dann auch bei der Schlussbesprechung im Dorfgemeinschaftshaus in Otterswang feststellen. Er hatte die komplette Übung begleitet und machte im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutlich, wie wichtig die Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung seien.

Die hatten buchstäblich alle Hände voll zu tun. Nachdem in der Führungszentrale im Feuerwehrwehrhaus in Pfullendorf immer mehr Schadensmeldungen aufliefen, gingen die ersten Kräfte in den Einsatz nach Denkingen. Dort war es nach dem Erdbeben zu einem Kurzschluss in der Hackschnitzelheizung der Firma Allweier gekommen, was zu einem Brand führte. Wegen der enormen Rauchentwicklung mussten Atemschutzgeräteträger ins Innere des Werkstattgebäudes vordringen und löschen. Dass es zudem auch noch eine Gasexplosion gab, führte zu weiteren Maßnahmen. Da im angerückten Löschfahrzeug 800 Liter Wasser mitgeführt werden können, musste eine Schlauchleitung zum Andelsbach gelegt werden. Bald hatte man alles im Griff, doch an Aufatmen war nicht zu denken. Ein Kind berichtete von einem Spielkameraden, der in einem Hackschnitzelberg verschüttet sei. Doch Menschenrettung ist für die Feuerwehr kein Problem und so wurde das vermisste Kind dann auch gefunden.

Auch an einem abgerutschten Hang bei Otterswang ging es um Menschenleben. Im Bereich des Hilarius-Hofes waren Spaziergänger vom Erdbeben überrascht worden und mussten schwer verletzt geborgen werden. Da war nun viel Muskelkraft gefordert, um Verletzte mittels eines Flaschenzugs den steilen Hang hinaufzuziehen.

Währendessen hatte man auch die Gefahrenlage in Wattenreute im Griff. Die Annahme, dass ein altes Gebäude einstürzt und dadurch auch ein Kurzschluss in einer Photovoltaikanlage entsteht, die zu einem Brand führt, ist absolut realistisch. Und dass in einem solchen verrauchten Gebäude dann auch noch eine Person vermisst wird, die unter Atemschutz gesucht werden muss, die stellte die Einsatzkräfte vor keine unlösbare Aufgabe. Die Routine ist eingespielt und funktionierte auch hier einwandfrei.

Gesamtübung der freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf im Video:

Erstmals Drohne im Einsatz

Erstmals bei einer großen Übung setzte die Freiwillige Feuerwehr eine Drohne mit Kamerabestückung ein. In Denkingen war es Drohnenpilot Ingo Dreher, der das moderne Fluggerät steuerte. 25 Minuten hält der Akku durch, dann muss man zur Landung ansetzen. Die Drohne ist sowohl mit einer Wärmebildkamera als auch mit einer hoch auflösende Kamera ausgestattet und kann Fotos und Filme aufnehmen. Im Einsatz ist vor allem die direkte Bildübertragung auf das Steuergerät und einen großen Monitor von Vorteil. Dieser ist in einem kleinen Einsatzcontainer untergebracht, wo auch alle benötigten Akkus sofort geladen werden können.

Der kleine Container verfügt auch über ein Notstromaggregat. So kann die Drohne überall eingesetzt werden. Alle Aufnahmen werden auf handelsüblichen Speicherkarten gesichert und können deshalb auch jederzeit in Laptops verwendet werden. Organisationen, die die Gewährung der öffentlichen Sicherheit unterstützen und garantieren, benötigen keine Erlaubnis, um Drohnen zu fliegen. Das gilt auch für die Feuerwehren und Rettungsdienste. Ansonsten gibt es eine Beschränkung auf 100 Meter Flughöhe und zwei Kilogramm Gewicht. (kf)