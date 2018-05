Pfullendorf Feuchtigkeit macht der Aach-Linzer St. Martin-Kirche zu schaffen

Die Sanierungsarbeiten an dem Gotteshaus in dem Pfullendorfer Ortsteil, das bis ins Jahr 1275 zurückreicht, wurden jetzt begonnen. Mit rund 450.000 Euro wird für die Außensanierung gerechnet.

Üblicherweise stehen Kirchen auf einer kleinen Anhöhe, damit man sie auch aus der Entfernung gut sehen kann. In Aach-Linz ist das nicht so. Da steht das Gotteshaus "im Loch", wie die Einheimischen sagen. Und genau diese Tatsache sorgt für ein Problem und nicht unerhebliche Kosten: Der Putz ist feucht, im Sockelbereich blättert er ab. Ob die neben der Kirche St. Martin vorbeifließende Aach der Grund ist, das bezweifelt Barbara Martin. Die Architektin arbeitet seit Januar beim Erzbischöflichen Bauamt in Konstanz und leitet die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Kirche.

Kirchturm und Langhaus sind eingerüstet und in den nächsten Tagen wird am Fundament aufgegraben. "Je nachdem, was dann zum Vorschein kommt, werden wir dann entscheiden, was zu tun ist", sagt Barbara Martin. Sicher ist, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um das Wasser von den Grundmauern abzuhalten. Dieses kommt vermutlich von der Anhöhe und sammelt sich dann im Kirchenbereich. Dass der Außenputz im Sockelbereich schadhaft ist, das kann niemand übersehen. Hier muss alles erneuert werden und zusätzlich fallen Natursteinarbeiten an den Eingängen und Epitaphen an. Auch die Stucknische an der Außenwand des Chors muss saniert werden. Das dortige Marienbild muss von einem Spezialisten mit Originalfarben restauriert werden. "Das schreibt der Denkmalschutz so vor", sagt Jens Scheuble. Er ist Mitglied im Gemeindeteam Aach-Linz und im Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Wald, zu der katholischerseits Aach-Linz gehört. Dieser muss sich um den Erhalt der Gebäude kümmern. Die Kirche bereitet Scheuble derzeit Kopfzerbrechen. "Bei einem historischen Gebäude weiß man nie, was letztendlich herauskommt", sagt er. Sollte es keine Überraschungen geben, so wird die Außensanierung der Kirche rund 450 000 Euro kosten. 33 Prozent schießt das Erzbischöfliche Ordinariat zu, 100 000 Euro müssen über ein Darlehen besorgt werden. Vom Freiburger Ordinariat wird erwartet, dass man in Aach-Linz zehn Prozent der Kosten durch Spenden aufbringt. Das sind 45 000 Euro. Durch Erlöse des Dorffests und den Verkauf von Opferkerzen sind rund 20 000 Euro vorhanden. "Und die fehlenden 25 000 Euro bringen wir auch noch zusammen", ist Scheuble sicher. Einfach wird es allerdings nicht werden. Und da deckt sich das Finanzielle mit dem Baulichen. Auch das Dach des Langhauses muss saniert werden. Dazu muss man im Kircheninnern Stützen aufstellen, damit nicht die Kirchendecke herunterkommt. Die ist nämlich nicht massiv, sondern eine Holzkonstruktion, die verputzt und bemalt wurde.

Die komplette Süddachfläche muss neu eingedeckt werden und dabei darf man keinesfalls die zwei Einflugöffnungen für die Fledermäuse vergessen. Die hausen nämlich auf dem Dachboden der Kirche. Es handelt sich um 15 braune Langohren. Und die sind europarechtlich streng geschützt. Das bedeutet auch: Die Arbeiten müssen außerhalb der Fortpflanzungszeit der Tiere stattfinden. Doch es sind nicht nur die Fledermäuse, die den zeitlichen Ablauf der Sanierungsarbeiten bestimmen. "Manche Arbeiten kann man im Winter nicht machen", sagt Scheuble und auch in der restlichen Zeit ist man stark von der Witterung abhängig.

Die Feuchtigkeit aus der Kirche zu bekommen, das wird auch für die Innensanierung wichtig sein, die irgendwann in den nächsten Jahren stattfinden soll. Derzeit hört man ein leichtes Brummen, wenn man die Dorfkirche betritt. Das kommt von einem elektrischen Gerät, das auf der Orgelempore steht und dem Kirchenraum die Feuchtigkeit entziehen soll. Von dort oben kann man auch sehr gut die Risse in der Decke sehen. "Wir hatten schon mal Probleme mit der Feuchtigkeit", erinnert sich Dorothea Mattes. Sie ist 1978 nach Aach-Linz gekommen und hat die Kirche sofort in ihr Herz geschlossen. Und das mittlerweile auch dienstlich. Sie ist eine der Pfarramtsekretärinen in der Seelsorgeeinheit Wald und Sprecherin des Gemeindeteams in Aach-Linz. Damals habe man bereits das Fundament trocken gelegt. "Die Feuchtigkeit bekommt man auf Dauer nicht weg", sagt Scheuble, der sich intensiv mit den Arbeiten beschäftigt. So dürfe man bei den Putz- und Malerarbeiten auch keine modernen Materialien bis 80 Zentimeter über dem Boden verwenden. Da sei das Denkmalamt dagegen. Dieses hat mitzureden, weil es sich bei der St. Martin-Kirche um ein "Kulturdenkmal besonderer Bedeutung" handelt. An den Kosten beteiligt sich die Behörde allerdings nicht.

Wer die Kirchensanierung unterstützen will, der kann dies mit einer Spende auf das Konto IBAN DE 81 69 36 20 32 00 01 97 98 09 der Kirchengemeinde Wald bei der Volksbank in Meßkirch tun. Stichwort: "Kirchenrenovation Aach-Linz".