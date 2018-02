Das Familienzentrum Neidling ist jetzt Teil des Bundesprogramms "Qualität vor Ort"

Es gibt über 100 Kindertagesstätten im Landkreis Sigmaringen. "Und alle machen gute Arbeit", wie Renate Fischer-Kuhn überzeugt ist. Sie ist Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen im Landratsamt. Sie kann sich deshalb auch nicht erklären, warum sich lediglich das Familienzentrum Neidling in Pfullendorf um die Aufnahme in das Bundesprogramm "Qualität vor Ort" beworben hat. Aber sie freut sich, dass die Einrichtung den Zuschlag bekommen hat und an der Gemeinschaftsaktion der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Jacobs Foundation teilnimmt. Gestern wurde die Kooperationsvereinbarung im historischen Ratssaal in Pfullendorf unterzeichnet.

Das Bundesprogramm hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung so stark zu machen, dass alle Kinder und ihre Eltern davon profitieren. Es geht um Qualitätsentwicklung, um Fortbildung, um Vernetzung und auch die entsprechende Darstellung in der Öffentlichkeit. "Es ist wichtig, immer die Familie im Blick zu haben", sagt Theresia Michelberger, Leiterin des Familienzentrums. Man wolle bestehende Angebote hinterfragen und neue entwickeln. Die Teilnahme am Bundesprojekt biete ganz neue Chancen: Durch Vernetzung und Austausch könne man von den Erfahrungen anderer Einrichtungen profitieren und auch das weitergeben, was vor Ort sinnvoll ist – oder auch mal nicht. "Wenn ein Kind sich wohlfühlt, dann ist es gut. Aber auch die Eltern sollen sich wohlfühlen", stellt Michelberger fest, und ihre Kollegin Monika Schatton pflichtet ihr bei. Es gelte, die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern weiterzuentwickeln.

Das bedeutet aber auch, dass man die Eltern ernstnehmen muss. Elternbeiratsvorsitzende Nicole Stern sagt: "Wir können uns im Familienzentrum super einbringen." Die Mutter von drei Kindern hat noch ihre Jüngste in der Kindertageseinrichtung und ist seit fünf Jahren Vorsitzende der Elternvertretung. "Kritik wird angenommen", sagt sie. Die Qualität der Einrichtung sei prima. Dass man dennoch an Veränderungen denke, das sei grundsätzlich eine gute Sache. Nicole Stern sagt, sie habe nicht das Gefühl, dass die Meinung der Eltern nicht interessiert. Sie spricht auch von einer großen Vertrauensbasis.

Eltern, Fachkräfte und Träger seien gleichermaßen gefordert, wenn es darum gehe, die frühkindliche Bildung so zu gestalten, dass kein Kind auf der Strecke bleibe, sagen die Verantwortlichen. Programme wie "Qualität vor Ort" könnten da eine gute Hilfestellung geben. Doch wenn der Träger einer Einrichtung nicht mitziehe, dann hätten die anderen Akteure schlechte Karten. In Pfullendorf sei das nicht so. Bürgermeister Thomas Kugler sagt: "Die Kinderbetreuung und Bildung hat bei uns seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert." Man investiere sehr viel in diesen Bereich, weil man den hohen Stellenwert kenne. "Wir wollen aber noch besser werden." Die Aufnahme des Familienzentrums in das Bundesprogramm sei ein wichtiger Baustein.

Prozessbegleiterin Barbara Bürkin lobt, dass man in der Linzgaustadt in vielfacher Hinsicht "bereits gut vorgearbeitet hat". Sie stellte die Ziele des Programms vor und machte deutlich, dass man längst aus den Startlöchern heraus sei. Diese Woche fand bereits das dritte Anleitertreffen statt. Sie sei sehr zuversichtlich, dass es nach dem Ende der 18-monatigen Begleitphase nahtlos weitergehen wird. Auch sie stellte die Möglichkeiten der Vernetzung heraus. Man müsse gemeinsam zum Wohle der Kinder und Eltern arbeiten.

Im Familienzentrum hat man in dieser Hinsicht schon viel getan. So gibt es auch Beratungsstunden der Frühförderstelle des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben und des Fachbereichs Jugend beim Landratsamt, zu denen auch Eltern und Kinder von anderen Einrichtungen in der Stadt kommen. "Für uns ist das ganz normal", sagt Michelberger. Sie erinnert sich noch gut daran, dass man auf dem Weg zum Familienzentrum viel Neuland betreten musste. Aber es habe sich gelohnt. Und das werde auch bei der Teilnahme an "Qualität vor Ort" so sein.