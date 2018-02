Pfullendorf Ex-Vorsitzender muss Schadenersatz zahlen

Der Pfullendorfer Förderverein Rancho Santa Fe fordert vom Ex-Chef 34 500 Euro. Das Landgericht Hechingen erließ deshalb ein Versäumnisurteil wegen des Verdachts der Untreue. Der Verein unterstützt soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Honduras.

Das Landgericht Hechingen hat gegen den früheren Vorsitzenden des Fördervereins Rancho Santa Fe ein Versäumnisurteil erlassen und ihn zu einer Schadenersatzzahlung von 34 500 Euro verurteilt. Über dieses erste Urteil, als Folge einer Anzeige wegen Untreue gegen den Ex-Vereinschef, informierte Walter Rapp, der als Liquidator die Interessen des am 5. Dezember 2016 von einer Mitgliederversammlung aufgelösten Vereins wahrt, den SÜDKURIER. Nachdem das Verfahren vom Amtsgericht Sigmaringen an das Landgericht Hechingen abgegeben worden war, gab es nach Angaben von Rapp in diesem Jahr einen Gütetermin, zu dem der frühere Vorsitzende und Vereinsmitgründer nicht erschienen war.

Im November 2017 hatte Liquidator Walter Rapp bei einer Versammlung den Anwesenden die Situation erläutert und erklärt, dass nach seinen Recherchen rund 46 000 Euro in der Kasse fehlten. Deshalb hatte der Verein gegen den letzten Vorsitzenden Anzeige wegen des Verdachts der Untreue gestellt, worauf die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen aufgenommen hatte.

Seit 1987 unterstützte der Verein Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im mittelamerikanischen Honduras, und dank dessen Arbeit spendeten Gönner und Paten jährlich bis zu 100 000 Euro. Aber diese Zeiten sind längst vorbei, wobei man im Jahr 2016 immer noch rund 30 000 Euro an Spenden und Vereinsbeiträgen verbuchen konnte.

„Die Kinder in Honduras sind auf das Geld angewiesen und warten darauf“, hatte damals Ehrenvorsitzende Christine Rapp mehrfach erklärt, und sie machte im SÜDKURIER-Gespräch nochmals klar, dass man alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werde, um das Geld für das Projekt in Honduras zu bekommen: „Das sind wir den Kindern schuldig.“

Liquidator Rapp hatte Kassenführung, Kontoauszüge und Buchhaltung des letzten Vorsitzenden geprüft, der im Jahr 2014 als Nachfolger von Christine Rapp gewählt wurde und bis zur Auflösung am 5. Dezember 2016 die Konten kontrolliert hatte. Als Konsequenz aus den Überprüfungen, und um einer Verjährung vorzubeugen, sah sich Rapp im Interesse des Vereins gezwungen, juristischen Beistand einzuholen und einen Rechtsanwalt auch mit der Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens gegen das Gründungsmitglied zu beauftragen.

Bei den Kontenprüfungen wurde unter anderem aufgedeckt, dass der Ex-Vereinschef unter anderem einen Anhänger für rund 5000 Euro gekauft hatte, der mit einem Vorhängeschloss immer noch auf seinem Privatgelände steht. 12 000 Euro wurden als Sammelüberweisung deklariert, wofür es keine Belege gibt, und der einstige Vorsitzende hatte sich selbst 3000 Euro als Aufwandsentschädigung überwiesen, was der Satzung des Fördervereins widerspricht, denn Vorstandsmitglieder erhalten keine Entschädigung. Nach den Berechnungen von Walter Rapp summierten sich die nicht nachvollziehbaren, ohne Belege getätigten und teilweise dubiosen Zahlungen auf rund 46 000 Euro. Diese Transaktionen waren möglich, weil der Ex-Vorsitzende nach dem Rücktritt des damaligen Kassenwartes 2015 parallel dessen Amt mit übernommen hatte.

Der Liquidator hatte 2017 auch berichtet, dass sich das Finanzamt eingeschaltet habe, weil die vom Ex-Vorsitzenden ohne Wissen des Vereins getätigte Beteiligung an einer Fotovoltaik-Anlage womöglich als gewerblicher Betrieb eingestuft werden könnte. Es habe auch der Entzug der Gemeinnützigkeit für den Verein gedroht, ergänzte Rapp. Dies sei abgewendet und Spendenbescheinigungen für 2016 seien ausgestellt worden.

Mehrfach habe er versucht, mit dem Ex-Vorsitzenden Kontakt aufzunehmen, was dieser allerdings ignorierte, so Rapp. Auch eine schriftlich eingeforderte Stellungnahme sei nie beantwortet worden. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte der Ex-Vorsitzende jetzt, dass er ohne juristischen Beistand nichts verlautbaren werde. Zu Verhandlungen am Landgericht besteht für die Beteiligten Anwaltspflicht.

Verein Rancho Santa Fe Seit 1987 unterstützte der Verein Kinder- und Jugendprojekte in Honduras. Am 5. Dezember 2016 war bei einer außerordentlichen Versammlung die Auflösung beschlossen und ein dreiköpfiges Liquidatorenteam eingesetzt worden. Ursache für die Auflösung war die vom damaligen Vorsitzenden eigenmächtig durchgeführte Beteiligung an einer Fotovoltaikanlage. Im November 2016 hatte der Ex-Chef nochmals für den Vorsitz kandidiert, wurde aber nicht gewählt. Bei der außerordentlichen ­Versammlung wurde dann mit 18 zu vier Stimmen die Auflösung des Vereins beschlossen. (siv)

"Alle Rechnungen sind bezahlt"

Bis alle Formalitäten und Rechtsstreitigkeiten abschließend geklärt sind, wird es weiter jedes Jahr eine Hauptversammlung des Förderkreises Rancho Santa Fe geben.

„Aus vereinsrechtlichen und satzungsgemäßen Gründen ist es erforderlich, jährlich eine Mitgliederversammlung einzuberufen“, heißt es in einem Schreiben an Mitglieder des Förderkreises Rancho Santa Fe. Die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, 7. März ab 19 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses zum Hirschen im Pfullendorfer Ortsteil Strass statt. Walter Rapp, der als Liquidator des Vereins eingesetzt ist, wird den Rechenschafts- wie den Kassenbericht für 2017 erstatten. Des Weiteren sollen die Liquidatoren, neben Rapp gehören Arno Winter und Petra Born dazu, von den Anwesenden entlastet werden.

„Nachdem am 5. Dezember 2016 beschlossen wurde, den Verein aufzulösen, haben wir im Dezember 2016 und in 2017 die vereinsrechtlichen Aufgaben erledigt“, schreibt Walter Rapp in seinem Jahresbericht für 2017 im Vorfeld der Versammlung. Alle Verträge und Vereinbarungen seien gekündigt sowie Lieferanten und Geschäftspartner angeschrieben worden mit der Aufforderung, offene Posten zu melden. Alle eingegangenen Rechnungen seien bezahlt worden. „Alle bis heute vorliegenden Zahlungsverpflichtungen sind erfüllt. Jetzt sind wir dabei, finanzielle Außenstände einzutreiben. Konkret: Bei Überprüfung der Kassenbücher fielen uns Unklarheiten bei der Geschäfts- und Kassenführung auf.

Um unsere Forderungen geltend zu machen, sahen wir uns gezwungen, juristischen Beistand einzuholen. Außerdem erfolgte eine Anzeige wegen Verdachts der Veruntreuung von Vereins- und Spendengeldern“, schreibt Rapp in seinem Jahresbericht. Über diese Situation des Förderkreises sei im Rahmen der Hauptversammlung im November vergangenen Jahres informiert worden. Die Situation ist seither unverändert, weshalb die Hauptversammlung am 7. März notwendig sei.

Die vom Förderkreis unterstützten Projekte würden weiterhin finanzielle Hilfe benötigen, so Rapp. Die Abwicklung der Spenden erfolgt über NPH in Karlsruhe beziehungsweise Aleduras in Berlin.

Für die Schul- und Ausbildungsstätte ANA La Venta gibt es folgende Daten: Aleduras, E-Mail: mail@aleduras.org; Spendenkonto: Deutsche Bank Berlin, IBAN: DE22 1007 0024 0091 5009 01; fürs Kinderhilfswerk Nuestros Pequenos Hermanos – Rancho Santa Fe: nph deutschland, E-Mail: info@nph-deutschland.org, Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN DE06 6602 0500 0000 0120 00. (dim)