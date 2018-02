vor 3 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Pfullendorf Erneut Jamaika-Flair im Seepark

Der deutsche Hip-Hopper Trettmann wird im August für einen Auftritt nach Pfullendorf kommen. Am 10. und 11. August findet hier die siebte Auflage des Festivals "Keep it real Jam" statt. Es gilt als eines der wichtigsten Reggae-Festivals des Landes.