Pfullendorf Einbrecher sind in Pfullendorf unterwegs

Bei einem Firmeneinbruch in Pfullendorf erbeutete ein Unbekannter mehrere hundert Euro. Ein weiterer Einbruchsversuch in einem anderen Firmengebäude scheiterte.

In der "Mengener Straße" hat ein Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in einem Betrieb mehrere hundert Euro sowie einen Laptop erbeutet, informiert die Polizei. Ein anderer Einbruchsversuch, gleichfalls in der Nacht auf Donnerstag, in ein Firmengebäude in der "Neidlingstraße" scheiterte, weil die Alarmanlage auslöste.

Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, können sich beim Polizeiposten Pfullendorf (Tel. 0 75 52/2 01 60) melden.