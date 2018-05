Pfullendorf Drogendealer müssen ins Gefängnis

Das Landgericht Hechingen hat zwei Männer aus Pfullendorf wegen Drogenhandels zu Haftstrafen von sieben und vier Jahren verurteilt. Der dritte Beschuldigte erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Trio wurde für schuldig befunden, in der Linzgaumetropole mit Marihuana „in nicht geringen Mengen“ gedealt zu haben. Die Verurteilten waren im vergangenen Herbst in Pfullendorf bei der Übergabe von 30 Kilo Marihuana an V-Leute der Polizei festgenommen worden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Betroffenen können innerhalb einer Woche Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.