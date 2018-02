Pfullendorf Die Deutsche Post in Pfullendorf zieht um

Das Postbank-Finanzcenter in Pfullendorf in der Bahnhofstraße wird geschlossen. Die Deutsche Post wird ihr Dienstleistungsangebot ab 24. April in einer neuen Partnerfiliale in der Konrad-Heilig-Straße 1 anbieten.

Das Erscheinungsbild der Bahnhofsstraße wird sich verändern. Die Deutsche Post und die Postbank haben bestätigt, dass das Postbank-Finanzcenter im Gebäude geschlossen wird und die Post ihre Dienstleistungen künftig in der neuen Partnerfiliale in der Konrad-Heilig-Straße 1, im Geschäft von Merat Eskicioglu, anbieten wird. Dazu gehören, die Abholung von Paketen, Annahme von Briefen und Paketen, Portoermittlung, postlagernde Sendungen und vieles mehr. „Ob an dem Gebäude ein Briefkasten installiert wird, können wir noch nicht sagen“, erklärte Carolin Gruber, Pressesprecherin der Deutschen Post in München, gestern auf Anfrage des SÜDKURIER. Postbankdienstleistungen wird es in der neuen Partnerfiliale nicht geben. Bestand haben wird nach den Plänen der Post aber der Zustellstützpunkt im Untergeschoss des Gebäudes in der Bahnhofstraße 12. Die Post-Sprecherin macht deutlich, dass der einstige „gelbe Riese“ über keine eigenen Flächen verfügt, sondern nur Partner im Postbankfinanzcenter ist. Und nachdem die Postbank ihren Betrieb aufgibt, musste die Post eine neue Partnerfiliale suchen, um dem gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, ein Filialnetz aufrechtzuerhalten, das den Kriterien der Post-Universaldienstleistungsverordnung entspricht.

Anpassung an die Digitalisierung

Auf Anfrage des SÜDKURIER erläuterte Tim Rehberg, Sprecher der Postbank, die Gründe, die zur Schließung der Pfullendorfer Filiale führten. Wie alle Banken beobachte man, dass sich der Markt sowie das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändere. Man stelle sich auf diese Entwicklungen dadurch ein, dass man unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickle. „Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“, erklärte Rehberg, dass die Postbank beschlossen hat, die Filiale in Pfullendorf im Laufe des zweiten Quartals zu schließen. Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibe aber auch in Zukunft bestehen und werde durch den Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt, bestätigt er die Pläne der Deutschen Post. Im Gespräch machte er deutlich, dass die Bank auch nur Mieter in dem Gebäude und nicht Eigentümer ist. In den kommenden Wochen will das Unternehmen bezüglich der Filialschließung detaillierter Stellung beziehen.

Von der Verlagerung des Postdienstleistungsstandortes wird die Zustellung nicht betroffen, denn die Anlieferung und Sortierung von Briefen und Paketen erfolgt weiter im Untergeschoss des Gebäudes. Schon vor einigen Jahren war bekannt geworden, dass die Deutsche Post den Standort an der Bahnhofstraße aufgeben will. Damals war auch das Gebäude zum Verkauf angeboten worden.