Kreis Sigmaringen Die Angst vor der Schweinpest

Kreis Sigmaringen/Pfullendorf – Ist der letzte Ausweg, um zu verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest Deutschland erreicht, die Massentötung von Wildschweinen? Der Deutsche Bauernverband verlangt entschlossene Maßnahmen. Derzeit steht der Abschuss von 70 Prozent aller Tiere als Forderung im Raum. Ist das überhaupt machbar und wie bewerten Jäger und Landwirte die Ausbreitung der Tierseuche und die Folgen?

Für Landwirt Tobias Peter aus Aach-Linz ist die afrikanische Schweinepest für seinen zertifizierten Zuchtbetrieb mit aktuell 180 Mutterschweinen ein ganz wichtiges Thema. Seine größte Sorge gilt seinem Betrieb, hinter dem viele Jahre harter Arbeit stecken. Eine Angst ist nach seinen Angaben, dass bei einem Ausbrechen der Krankheit in Deutschland, es zu massiven Einbrüchen beim Export von Schweinefleisch führen könnte, weil etliche Nationen dann ein Importverbot verhängen würden. Dies würde wiederum zu einem massiven Preisrückgang führen, wobei die schweinehaltenden Betriebe im vierten Quartal 2017 ohnehin mit sinkenden Marktpreisen zu kämpfen hatten, nachdem die ersten neun Monate 2017 zufriedenstellend verlaufen waren.

Vorsichtsmaßnahmen: Im Zuchtbetrieb von Tobias Peter gelten ohnehin sehr strenge Hygienevorschriften, die der Landwirt nochmals verschärfte. Die Tiere sind in geschlossenen Räumen eingestallt und auch die Verladebereiche sind eingezäunt, so dass ein Kontakt zwischen Mast- und Wildschweinen unmöglich ist. "Wir haben auch unsere Wege neu überdacht", erzählt der Aach-Linzer, dass intensiv geschaut wurde, welche Wege beispielsweise Lieferanten nutzen, um die Einhaltung der Hygienevorschriften absolut zu gewährleisten.

Landratsamt Sigmaringen: Die Bedrohungslage ist als ernst anzusehen, da die Afrikanische Schweinepest (ASP) jederzeit beispielsweise durch kontaminierte Lebensmittel aus den ASP-betroffenen Regionen in den östlich von uns gelegenen Nachbarländern eingeschleppt werden könnte. Es besteht im Landkreis Sigmaringen aber keine höhere Gefahr als in irgendeinem anderen Teil Deutschlands. Wichtig ist, dass die ASP nicht auf Menschen übertragbar ist. In Kürze werden Vorträge zur auf Kreisjägervereinigungs- und Hegeringebene angeboten, um die Jägerschaft umfassend zu informieren und zu sensibilisieren. Die Landwirte und speziell die Schweinehalter wurden bereits auf diversen Fachtagungen informiert.

Im Landkreis Sigmaringen listete das Statistische Landesamtes Baden-Württemberg für das Jahr 2016 noch 230 Schweinhalterbetriebe mit rund 100 000 Tieren auf. Im Jahr 2010 waren es noch 405 Betriebe mit 107 000 Schweinen. In Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr noch 5520 Betriebe mit 1,875 Millionen Schweinen gemeldet.

Holger Stich, Bezirksgeschäftsführer der Landwirte-Vereinigung BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband), hält es hingegen für notwendig, dass der Wildschweinbestand durch die Jagd deutlich reduziert wird. Ob es am Ende 60, 70 oder 80 Prozent sind, sei dabei dahingestellt. Das sei wohl nicht innerhalb von drei bis vier Monaten leistbar, wäre aber wünschenswert. Doch was passiert, wenn die Schweinepest tatsächlich die Region erreicht? Auch wenn nur ein Tier in einem Schweinebetrieb betroffen ist, muss dort der gesamte Bestand getötet werden. Zwar gibt es nach Angaben des BLHV für den Landwirt in diesem Fall einen Schadensersatz, allerdings darf der Betrieb dann eineinhalb bis zwei Jahre keine Schweine mehr halten. Das kann für den Landwirt das Aus bedeuten.

Kreisjägermeister Hartmut Kohler von den Badischen Jägern Überlingen macht deutlich, dass es immer mehr Wildschweine gibt. Der starke Zuwachs sei auf klimatische Veränderungen zurückzuführen. In den kalten und schneereichen Wintern der Vergangenheit seien Jungtiere gestorben. Auch die schlechteren Futterverhältnisse in den Wintermonaten hätten früher zu einer Dezimierung der Wildschweinpopulation geführt. Heute finden die Tiere das ganze Jahr über ausreichend Nahrung, sagt der Jäger. Ein Versäumnis bei den Jägern sieht er nicht. Unterstützung wünsche man sich von der Politik, etwa was eine Aufhebung der Einschränkung bei der Jagd von Jährlingen im März und April oder den Einsatz von Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras betreffe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Afrikanische Schweinepest auch Deutschland erreichen wird, hält er für groß.

Wildschweinpopulation: Ohne Bejagung kann sich die Wildschweinpopulation binnen Jahresfrist verdreifachen, auch weil die Tiere schon mit vier Monaten geschlechtsreif sind. Die Jäger beobachten, dass die Wildschweinrotten immer größer und die Tiere immer wehrhafter werden. In Brandenburg, wo sich der Wolf ausgebreitet hat und der Jagd auf die Schweine macht, erhöht sich beispielsweise bei Drückjagden die Zahl der Wildschweinattacken auf Jagdhunde, aber auch auf Jäger.