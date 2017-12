Pfullendorf Denkinger "Kegelstüble" schließt zum Jahresende

Die Wirtsfamilie Hopfenspirger schließt das "Kegelstüble" in Denkingen zum Ende des Jahres. Die Familie sucht weiterhin nach einem Käufer und Nachfolger für das Gasthaus. Vorerst kann das Gasthaus mit Kegelbahn für Feierlichkeiten angemietet werden.

Das gastronomische Angebot im Ortsteil Denkingen wird am 31. Dezember ärmer, bedauert Ortsvorsteher Karl Abt in einer Pressemitteilung. Die Wirtsfamilie Hopfenspirger schließt das Gasthaus "Kegelstüble" in der Lindenstraße zum Jahresende. Zuvor hatten bereits der "Löwen" und der "Adler" geschlossen. Es bleibt somit nur noch das Gasthaus „Zum Hirschen“ in Straß.

Wirt Helmut Hopfenspirger und seine Ehefrau haben es sich mit dieser Entscheidung nach über 30 Jahren nicht leicht gemacht. Immerhin haben sie einen Großteil ihres Lebens hier verbracht. Durch die Kegelbahn war das Gasthaus in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch Stammwirtschaft vieler Denkinger Vereine. So etwa der Holzhaudere-Zunft, der Soldatenkameradschaft Denkingen, der Rancho-Santa-Fe und vieler Kegelgruppen aus Nah und Fern. "Diese Gruppen und auch die Vereine bedauern den Schritt des Wirtes sehr", sagt Ortsvorsteher Karl Abt.

Neben der immer geringer werdenden Anzahl an Gästen, die regelmäßig am Stammtisch Platz nahmen, sind auch das Alter und gesundheitliche Probleme des Wirts und seiner Frau entscheidende Gründe für die Schließung, berichten die beiden. Ihnen beiden wäre es lieber, wenn es im "Kegelstüble" weiter geht. Daher ist das Gebäude auch seit einigen Monaten zum Verkauf angeboten. Leider habe sich bislang jedoch noch kein geeigneter Interessent für die Gaststätte vorgestellt. Die Wirtsfamilie Hopfenspirger bietet die Gasträume ab dem kommenden Jahr als Veranstaltungsräume zum Mieten an. Der jeweilige Mieter kann das Kegelstüble anmieten und selbst „wirten“ und sein Fest, seine Feier oder Veranstaltung in den Räumlichkeiten stattfinden lassen. Parallel hierzu sucht die Familie weiter einen Käufer.