Pfullendorf Container-Brand in Wertstoffhof: Eine Person im Krankenhaus

Container-Brand in Wertstoffhof: Eine Person im Krankenhaus

Die Pfullendorfer Feuerwehr musste einen brennenden Container auf dem Wertstoffhof in Gaisweiler löschen.

Auf dem Gelände des Wertstoffhofs in Gaisweiler ist gegen 13 Uhr ein Container aus noch nicht bekannter Ursache in Brand geraten. Die Pfullendorfer Feuerwehr rückt aus, um die Flammen erfolgreich zu löschen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei musste ein Angestellter wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angestellte hatte nach Polizeiangaben versucht, das Feuer in dem Container zu löschen.