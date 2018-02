Pfullendorf Container-Brand in Firmengebäude: Eine Person im Krankenhaus

Die Pfullendorfer Feuerwehr musste einen brennenden Container in einem Gewerbebetrieb in Gaisweiler löschen.

In dem Gebäude in Gaisweiler ist gegen 13 Uhr ein Container aus noch nicht bekannter Ursache in Brand geraten. In dem Container lagerte nach Polizeiangaben unsortierter Restmüll. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Angestellter atmete beim Versuch, das Feuer zu löschen, Rauchgase ein. Er wurde deshalb mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Pfullendorf war mit einem Löschzug vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Am Gebäude gab es keinen Schaden.