Pfullendorf Comic-Helden machen Fasnet beim Turnerball des TV Pfullendorf

Der Turnerball des TV Pfullendorf bietet drei Stunden Klamauk, Sport und Tanz und wird von Petra Weikert moderiert.

Kommt Comic von komisch? – Man könnte es fast glauben, war man am Samstagabend als Gast beim Turnerball des TV Pfullendorf dabei. Das Thema jedenfalls lautete: "TV Comics – Nacht der Trickfilmhelden." Dazu hatte sich jede der auftretenden Gruppen der Figur eines der wohlbekannten Comic-Helden angenommen. Und nach einer ersten Schunkelrunde ging es auch mottogerecht in die Fantasiewelt der Comic-Helden.

Die Turnerinnen von Heike Müller führten die rund 400 Gäste in der bestens gefüllten Stadthalle ins tierische Madagaskar. Alle Akteure, aufwendig geschminkt und passend kostümiert, zeigten bei unzähligen Rollen vor- und rückwärts ihr turnerisches Vermögen. Das hat auch Ernst Dürr aus Pfullendorf besonders gefallen. "Die hatten richtig Action gezeigt", sagte er. Petra Weikert, selbst komplett in Rot gekleidet und mit roter Perücke, moderierte jede Gruppe an. Und nach deren Auftritten gab es auch immer ein kleines Interview mit den Akteuren. Und die Tanzrunde nach jeder Einlage gab dem närrischen Volk ausreichend Gelegenheit, das Tanzbein vor der Tribüne zu schwingen.

Und dann nahm Steffi Grieshaber in der Gestalt von Bugs Bunny die Bühne in Besitz. Und ihr Schwimmernachwuchs, allesamt mit lustiger Daffy Duck-Verkleidung kostümiert, zeigte eine gekonnte Tanzeinlage. Umso mehr zu bewundern, aber auch lustig anzusehen, als dass die Schwimmflossen an den Beinen es den Akteuren nicht leichter machten. Es waren nicht ganz 101 Dalmatiner, die anschließend die Bühne eroberten. Aber die Rope-Skipper von Lea Hottenroth zeigten, entsprechend kostümiert, einiges von ihrem Können.

Da wurde während des Seilspringens auch mal ein Ball hin und her gespielt, oder ein Seilspringer sprang mit seinem eigenen Seil und gleichzeitig wurde er noch mit einem großen Seil umrundet. Den Zuschauern entlockte es ein ums andere Mal ein erstauntes "Oh". Und mit gesammelten Schwung stürmte die ganze Truppe dann von der Bühne.

Danach war groß "Reinemachen" angesagt. Das übernahm dann Veronika Treubel mit ihrem riesigem blauen "Staubwedel-Hut". Da bekam auch sogleich der eine oder andere sein Fett weg. Die Musikgruppe "Longlines" wurde im Wortspiel zu Langweilern deklariert und die Neubauten der Rentner-Silos am Stadtsee blieben auch nicht unerwähnt. Laute Gedanken machte sie sich auch um die leer stehenden Geschäfte in der Innenstadt und würde dort am liebsten Peep-Shows installieren.

Zuerst knackten dann die "Panzerknackis on Stage" einen Tresor – anschließend legten sie einen feschen Tanzauftritt aufs Parkett. Jennifer Griener hatte dazu unter dem Motto "Zusammen sind wir stark" die Damen vom Aerobic, Fit-Mix, Twenty-Up und der Mittwochsfrauen eingeschworen. So auch anschließend die Montagsmänner. Mit ihrem "MoMä-Surprise" machten sie ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Eine Striptease-Tänzerin sollte die Überraschung sein. Doch war die männliche, eher unansehnliche Tänzerin, eine böse Überraschung. Aber die Lacher hatten die Akteure auf ihrer Seite. Zum Schluss durften alle närrischen Darsteller nochmals auf die Bühne, um anschließend in einer Polonaise den Saal endgültig zu erobern.