Pfullendorf Centurio im Esslokal

SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt findet es immer wieder verblüffend, welche Ähnlichkeiten Menschen aus unterschiedlichsten Epochen miteinander haben können. Eine Begegnung aus humoristischem Blickwinkel in Pfullendorf.

Wir sitzen gemütlich in einer Pfullendorfer Location von gehobenem Ambiente und haben uns ein köstliches, ja zauberhaftes Abendmenü bestellt. Es herrscht ein reges Kommen. Viele Gäste nutzen die vorweihnachtliche Zeit zum Gedankenaustausch in illustrer Gesellschaft. Wir platzieren uns am äußeren Ecktisch und können so prima die einzelnen Gesichter beobachten und begutachten. Da – der Typ, er kommt mir total bekannt vor. Ist es zu glauben? Meinem Kumpel flüstere ich den Namen ins Ohr. Oh ja, der isses, lacht er. Wirklich frappierend.

Nicht was Sie jetzt denken: Weder der russische Wanderprediger Rasputin noch der französische Revolutionär Robespierre oder König Heinrich, der Achte von England, haben sich hier, komplett aus der Zeit gefallen, in der ehemaligen Reichsstadt eingefunden. Es ist Gaius Bonus! Der Centurio und Befehlshaber des Römerlagers von Kleinbonum, vorgestellt als Zeichenfigur in "Asterix, der Gallier". Exakt wie aus dem Gesicht geschnitten.

In jenem ersten Meisterwerk wird erzählt, dass Gaius Bonus seinen Soldaten Caligula Minus ins gallische Dorf geschickt hatte, um das sich einer römischen Unterwerfung verweigernden Völkchen auszuspionieren. Um hinter das Rezept des Zaubertranks zu kommen, der den Galliern übermenschliche Kräfte verleiht, ließ er den Druiden Miraculix beim Mistelschneiden im Wald entführen. Trotz Folterpein kredenzte der übermütige Druide den römischen Soldaten nur ein stark wirkendes Wuchsmittel für Bart- und Haupthaar, das fortan unaufhörlich sprießt.

Dieses schlohweiße Haar, dieser tiefschürfende Lebensweisheit verratende Bart – genauso sieht der Centurio in dieser amüsanten Geschichte aus, auch wenn dem hier Sitzenden die Haardecke während seines vorzüglichen Speisens in der Pfullendorfer Lokalität nicht gewachsen ist. Ob der Mann dem Zeichner Albert Uderzo einst als Vorlage gedient hatte? Na ja, vom Alter her eher unwahrscheinlich. Denn der erste Comic wurde 1959 von René Goscinny geschrieben. Und da dieser ehrgeizige Centurio gar in seinen Machtgelüsten den Sturz des großen Julius Cäsar plante – was Asterix dem im Lager erscheinenden römischen Imperator gleich zugeflüstert hatte – waren die Gallier frei und Gaius Bonus von Cäsar in die Innere Mongolei verbannt worden.

Und während wir die Erlebnisse des Asterix und Obelix auf ihren legendären Reisestationen in unserer Fantasie erheitert weiterspinnen, hat sich der Pfullendorfer Centurio derweil würdevoll von seinem Platz erhoben. "Schönen Abend" grüßt er bei seinem Abgang in die Runde, ganz ohne das autoritäre Kommandogebelle der Comicfigur. Aber diese sagenhafte Ähnlichkeit. Da wird doch selbst die gebratene Weihnachtsgans inklusive ihrer Semmel- und Maronenfüllung in der Pfanne verrückt.

