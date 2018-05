vor 7 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Exklusiv Pfullendorf Bundeswehr vergibt Komfort-Zimmer ohne Ansehen des Rangs

Die 144 neuen Zimmer in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne werden ab August genutzt und zentral vergeben. Die Zimmer haben einen Komfort, der einem Mittelklasse-Hotel entspricht. Soldaten, die in der Kaserne ihre Grundausbildung absolvieren, werden aber weiter in Vierer-Stuben untergebracht.