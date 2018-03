Immer weniger Raser lassen sich seit dem Jahr 2014 in Pfullendorf blitzen. Über zweite stationäre Station in Aach-Linz wird der Gemeinderat im April entscheiden. Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt fordert einen ersten Blitzer für diesen Ortsteil.

Die Daten zu den drei stationären Blitzern, die die Stadt eingerichtet hat, zeigen ein eindeutiges Bild. Die Überwachung scheint Wirkung zu zeigen – siehe oben stehende Grafik. Wenn der Anstieg der Verstöße in der Bodenseestraße in Aach-Linz von 2013 auf 2014 außer Acht gelassen wird, dann geht die Zahl der Raser, die dort oder in der Otterswanger Straße in Pfullendorf beziehungsweise in der Weithartstraße in Mottschieß erwischt wurden, deutlich nach unten. Und damit schmolz seit 2014 auch deutlich die Höhe der Bußgelder, die die Stadt durch die Blitzer einnahm. Im Stadtgebiet von Pfullendorf sowie in den Teilorten Aach-Linz und Mottschieß gibt es bisher drei stationäre Blitzer: in der Otterswanger Straße im Bereich Langäcker in beide Richtungen, in Aach-Linz am Ortsausgang Richtung Überlingen (schwenkbarer Starenkasten) und in der Ortsmitte von Mottschieß.

Sehr wahrscheinlich wird es einen weiteren Blitzer in der Stockacher Straße in Aach-Linz geben. Die Anwohner dieser Straße wollen den Lärm, den täglich rund 8000 Fahrzeuge in ihrer Straße verursachen, nicht mehr hinnehmen. Diesen Durchschnittswert haben zwei Verkehrszählungen des Regierungspräsidiums ergeben, deren Ergebnisse Ortsvorsteher Emil Gabele im August vergangenen Jahres dem Ortschaftsrat vorstellte. Allerdings steht eine Entscheidung des Gemeinderats noch aus. "Für die Errichtung weiterer stationärer Messanlagen gibt es noch keinen konkreten Termin. Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen hierfür", teilt Simon Klaiber, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Es sei daher folglich auch noch keine Entscheidung gefallen, welcher Standort beziehungsweise Ort eine stationäre Messanlage erhalte. "Über den endgültigen Standort und die Beschaffung des Geräts wird der Gemeinderat entscheiden. Eine Entscheidung ist für April angedacht", so Klaiber weiter.

Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt hofft, dass auch in diesem Pfullendorfer Ortsteil ein Blitzer installiert wird. Er baut darauf, dass die Erhebungen beispielsweise für die Linzgaustraße, die in Richtung Pfullendorf führt, entsprechende Werte ergeben. Ihm liegen noch keine solchen Daten vor, wie er in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte. Klar ist allerdings für ihn jetzt schon, dass es in der Römerstraße höchstwahrscheinlich keinen Blitzer geben wird. Denn hier sei die Verkehrsbelastung deutlich geringer als in der Linzgaustraße, wie er in einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte.

Als Basis für eine Entscheidung, ob ein Blitzer installiert wird, nennt Simon Klaiber unter anderem folgende Faktoren: Die Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitungen aus verdeckt durchgeführten Messungen (keine Blitzer, sondern mittels Zählgerät) muss deutlich sein und die Quote der Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, muss ebenfalls hoch sein. Letzteres wird ebenfalls mittels mobiler Messungen erhoben. Wenn es obendrein eine Häufung an Unfällen gibt, deren Ursache zu schnelles Fahren ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt hier mit einem Blitzer Abhilfe schafft. Zusätzlich wird geprüft, ob es gefahrenträchtige Stellen gibt, an denen der Einsatz eines Blitzers sinnvoll ist.

Auch mobile Kontrollen

Neben den stationären Blitzern gibt es innerhalb des Stadtgebiets von Pfullendorf auch mobile Kontrollen: Etwa zweimal im Monat ist der Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts mit einem angemieteten Messfahrzeug unterwegs, um Raser zu erwischen. Außerdem besitzt die Stadt noch eine eigene mobile Anlage, die pro Woche etwa dreimal im Einsatz ist. Im Doppelhaushalt der Stadt sind für die beiden Jahre 2017 und 2018 insgesamt 160 000 Euro für neue stationäre Blitzer vorgesehen. (dim)