Pfullendorf Bewohner erleidet eine Rauchgasvergiftung

Bei einem Wohnungsbrand in Pfullendorf erlitt ein 48-Jähriger eine Rauchgasvergiftung.

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend in die Konrad-Heilig-Straße gerufen, informiert die Polizei. Ein Betrunkener hatte in seiner Wohnung einen Kochtopf mit Essen auf dem angeschalteten Herd vergessen und war offenbar eingeschlafen. Eine 28-jährige Nachbarin bemerkte den starken Qualm aus der Wohnung, und verschaffte sich mit einem Bekannten Zutritt. Gemeinsam brachten sie den bewusstlosen 48-Jährigen ins Freie. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.