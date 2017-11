Pfullendorf Betriebsseelsorger nach Alno-Aus im Interview: Alle Mitarbeiter sind am Boden

Wir sprachen nach dem endgültigen Alno-Aus mit dem Betriebsseelsorger Gianfranco Rizzuti über die Auswirkungen der Zerschlagung des Küchenbauers Alno.

Herr Rizzuti, Sie kennen als Arbeitnehmerseelsorger seit Jahren die Situation bei Alno. Wie haben die Mitarbeiter das Aus Ihres Unternehmens verkraftet?

Alle Mitarbeiter sind wirklich am Boden. Nach so vielen Jahren, in denen sie dem Unternehmen die Treue gehalten haben, abserviert zu werden, ist ein erdrückendes Gefühl. Mitarbeiter haben mir berichtet, wie sehr sie an Ihrem Betrieb hingen. Teilweile waren Familien über Generationen bei Alno beschäftigt. Früher war Alno ja auch ein Garant für Jobs. Wer damals bei Alno arbeitete, galt als lebenslang abgesichert.

Die Belegschaft ist nicht die jüngste, führt das zu besonderen Härten?

Es gibt viele Mitarbeiter, die in einem kritischen Alter sind, Mitte oder Ende 50. Die waren das ganze Leben bei Alno und stellen sich jetzt natürlich besonders die Zukunftsfrage. Auf dem Arbeitsmarkt werden sie es besonders schwer haben. Andere sind zwar jünger, haben aber beispielsweise gerade ein Haus oder eine Wohnung gekauft und zahlen jetzt die Kredite ab. Für diese Menschen braucht es jetzt schnell Lösungen.

Hat denn überhaupt noch jemand aus der Belegschaft geglaubt, dass Alno zu retten ist?

Einige haben es gesagt, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht der Wunsch Vater des Gedankens war. Andere haben die Lage eher nüchtern analysiert und gesagt: Das wird nichts mehr. Das Traurige ist, dass die Mitarbeiter ihren Job gemacht haben. Das Management hat Fehler gemacht. Seit 1995 ist die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gesunken. Trotz der guten Konjunktur.

Weitere Informationen Alno-Mitarbeiter erhalten bis Ende des Monats die Kündigung

Was können Sie als Betriebsseelsorger tun?

Die wirklich existenziellen Fragen, die sich jetzt ergaben, können wir als Arbeitnehmerseelsorger natürlich nicht lösen. Aber wir können versuchen Trost zu spenden und Hoffnung zu geben. In solchen Situationen wird diese Art des Beistands oft unterschätzt. Mein Kollege und ich werden jedenfalls in den kommenden Tagen in Pfullendorf sein und zu helfen versuchen.