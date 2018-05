Pfullendorf Bernhard Kratzer und Paul Theis begeistern in Pfullendorfer Wallfahrtskirche

Der Trompeter und der Organist faszinieren als Duo mit Werken der Klassik in der Kirche Maria Schray das Publikum.

Bis aus Freiburg und Stuttgart waren Musikfreunde am Pfingstsonntag in die Pfullendorfer Wallfahrtskirche Maria Schray gekommen, um ein Konzert mit Trompete und Orgel zu hören. Es war als „festlich“ angekündigt worden, war aber viel mehr als das. Man hätte Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) stundenlang zuhören können. Es war zweifellos Musikgenuss in Vollendung, was das Duo in der fast voll besetzten Kirche zu Gehör brachte – nahezu ein musikalisches Pfingstwunder an einem sonst eher trüben Tag.

Bernhard Kratzer und Paul Theis haben in Pfullendorf eine nicht kleine Fangemeinde. Sie freuten sich deshalb besonders, nach zwei Jahren wieder einmal im Linzgau zu sein. Tags darauf ging es nach Baden-Baden, wo man kulturell verwöhnt ist. Verwöhnt mit hervorragender Ausführung, mit emotional starken Interpretationen und getragen auf einer großen Welle der Sympathie, gaben die beiden Vollblutmusiker dann ein Konzert, bei dem sogar die Barockengel in der Kirche (von denen keiner Trompete oder Posaune spielt) die Ohren spitzten. Schon das Konzert Es-Dur des nur selten gespielten Violinvirtuosen Johann Baptist Neruda ließ die Vorfreude auf einen großen Genuss wachsen und auch Altmeister Johann Sebastian Bach hat im Programm des Duos einen festen Platz. Präludium und Fuge D gehören zu seinen technisch anspruchsvollsten Werken. Wer sich da heran wagt, der muss ein Könner sein. So wie Bernhard Kratzer. Der Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart zählt mittlerweile zu den führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands.

Organist Paul Theis aus Stuttgart (er hatte seine 17-jährige Schülerin Stephanie Söhl mitgebracht, die sich als Registrantin hervorragend bewährte) zauberte aus der Winterhalter-Orgel eine Klangfülle, die den Kirchenraum erfüllte und die Zuhörer mit geschlossenen Augen dem fast schon virtuosen Spiel folgen ließ. Die Arie des Don Ottavio aus Mozarts „Don Giovanni“ glänzte durch die Seufzer-Motivik in der Tonfolge und war ein ganz besonderes Erlebnis. Als genial gelten in der Literatur die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. In Maria Schray war es „Der Winter“, der am Sonntag nicht nur musikalisch seine Spuren hinterließ. Das leichte Frösteln in der ungeheizten Kirche wurde aber schnell von der Sonate Nr. V D-Dur von Domenico Gabrielli verdrängt. Für eine Art Musikautomaten hat Mozart die Fantasie in f-Moll geschrieben, die von Paul Theis meisterhaft und in all ihren wunderschönen Facetten gespielt wurde. Mit Vincenzo Bellinis Konzert Es-Dur endete nach einer guten Stunde ein Konzert, das man nur als „ausgezeichnet“ bewerten kann. (kf)