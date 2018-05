vor 5 Stunden Karlheinz Fahlbusch Pfullendorf Benefizauktion Jugendkunstschule: Das Publikum hält sich beim Bieten zurück

Die Benefizauktion der Jugendkunstschule am Donnerstagabend begann mit einer unvorhergesehenen Überraschung: Profiauktionator Carlo Karrenbauer aus Konstanz kam nicht dazu, mit dem Hammer Zuschläge zu erteilen. Andere mussten für ihn einspringen. Am Ende war weniger Geld in der Kasse als bei vergangenen Auktionen.