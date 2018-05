Pfullendorf Beim Boxclub Pfullendorf sind Disziplin und Ausdauer der Sportler gefragt

Im Boxclub Pfullendorf geht es um den sportlichen Wettbewerb. Die eiserne Regel der Sportler: Außerhalb der Halle wird nicht zugeschlagen.

Dokumentiert ist es nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die älteste Art der Selbstverteidigung durch den Menschen wohl das Boxen ist. Schließlich verfügt man über zwei Fäuste und die kann man auch dazu einsetzen, einem Gegner Schmerzen zu bereiten. Im Boxclub Pfullendorf geht es um den sportlichen Wettbewerb. Drei Box-Galas und einen Ländervergleichskampf hat der Club bereits ausgerichtet. Und das, obwohl es den Club erst seit 2010 gibt. „Dass es heute rund 60 Aktive in ganz unterschiedlichen Altersgruppen gibt, das kann fast schon als Erfolgsgeschichte gewertet werden“, sagt Vorsitzender Jakob Gretz.

Trainiert wird in der Sechslindenschule

Der heute 33-Jährige hatte schon lange Spaß am Boxen, doch so einfach war das nicht. "In Pfullendorf hatte man keine Möglichkeit und ohne Führerschein war es fast unmöglich, irgendwohin zum Training zu kommen", erinnert er sich. Nebenbei bemerkt: Boxen ist nicht gerade ein Massensport und Vereine sind eher dünn gesät. Doch davon wollte sich der Boxfan nicht entmutigen lassen und gründetet zusammen mit Alexander Kriger einen Club, der mittlerweile auch im Boxverband Baden-Württemberg und im Landessportbund Württemberg Mitglied ist. Trainiert wird im Gymnastikraum der Sechslindenschule.

Boxen erfordert eine Menge Selbstdisziplin

Nebenan in der Turnhalle trainieren gleichzeitig die jungen Taekwondo-Kämpfer des TV Pfullendorf Die haben ihre weißen Anzüge mit den farblich unterschiedlichen Gürteln an. Bei den Boxern sind es ein ärmelloses Oberhemd, Shorts, Sportsocken und natürlich Boxhandschuhe, die deutlich machen, um was es hier geht. Und das ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Denn Trainer Alexander Kriger, der seit 2017 auch Verbandstrainer für Baden-Württemberg ist, passt genau auf, was seine Jungs und Mädels so machen. Schlendrian gibt es nicht. Denn klar ist: Boxen erfordert auch eine ganze Menge Selbstdisziplin. Und wenn der Trainer beim Seilspringen die Anweisung "und jetzt zehn" gibt, dann weiß jeder, was jetzt fällig ist: zehn Liegestütze. Schummeln geht da nicht. Und sofort geht es wieder weiter mit Übungen, die der Fitness und der Ausdauer dienen.

Schläge unter der Gürtellinie sind tabu

Wer mit einem Sandsack boxt, der braucht keinen Kopfschutz und auch das Übergebiss, das die Zähne schützen soll, bleibt draußen. Geht es dann aber unter den strengen Augen des Trainers in den Zweikampf, dann steht Sicherheit hoch im Kurs. Männer tragen dann einen Tiefschutz in der Sporthose und Frauen einen Brustschutz. Im echten Wettkampf muss sich das Oberteil deutlich von der Hose unterscheiden. Dafür sorgt ein dicker und gut sichtbarer Hosenbund. Damit ist dann auch die Gürtellinie gut erkennbar. Schläge darunter sind tabu. Die Regeln für den Amateurboxsport legt die AIBA, der Weltverband des Amateurboxsports, fest. Diese Regeln sind zugleich die Grundlage für das Boxen als olympische Disziplin. Amateur- und Profiboxsport haben unterschiedliche Regeln.

Langer Weg bis ganz nach oben

Gerade die Kämpfe der Profis sind es, die dem Sport Fans in der ganzen Welt sichern. Vielleicht kann es Nachwuchstalent David Kreis ganz nach oben schaffen. Er boxt im Landeskader. Doch wer es so weit bringen will, der muss kräftig trainieren. Die Koordination von Auge und Faust, die Beinarbeit und die Strategie, all das muss gelernt werden. Im Boxclub sind die jüngsten Mitglieder erst sieben Jahre alt und mit Begeisterung dabei. Eiserne Regel: Außerhalb der Halle wird nicht zugeschlagen.

Boxclub Pfullendorf

Der Verein wurde am 1. April 2010 gegründet. Das Training der Boxer findet montags, mittwochs und freitags ab 18 Uhr in der Gymnastikhalle der Sechslindenschule statt. Samstag gibt es ein zusätzliches Training nach Absprache. Wer sich für den Boxclub interessiert, der kann über ein Kontaktformular auf der Webseite Informationen anfordern. Der Club im Internet: www.boxclub-pfullendorf.de

Boxen ist nichts für Schläger

Jakob Gretz (33) ist Vorsitzender und Gründer des Clubs:

Ist Boxen etwas für Schläger?

Überhaupt nicht. Es ist bietet Kindern eine kampfsportorientierte Früherziehung. Man lernt dabei auch Respekt und Selbstdisziplin. Ich bin überzeigt, dass dieser Sport sowohl den Körper als auch den Charakter festigt. Außerdem wird die Toleranz im Umgang mit Konflikten gesteigert. Boxen kann auch der Selbstverteidigung dienen. Boxen ist nichts für ungeduldige Menschen. Die Grundschule des Boxens erfordert viel Disziplin und einen langen Atem.

Wer kommt denn ins Training?

Auf jeden Fall keine Schlägertypen. Die wollen wir nicht. Es sind Kinder und Jugendliche, die einfach Spaß an diesem Sport haben. Bis aus Meßkirch, Ostrach, Sigmaringen, Krauchenwies und Mengen bringen die Eltern ihre Kinder oder Jugendlichen zu uns.

Im Boxclub kann man bis zu vier Mal in der Woche trainieren. Was kostet das denn?

Momentan zahlen Schüler 10 Euro und Erwachsene 15 Euro im Monat. Und man kann die Mitgliedschaft monatlich kündigen, wenn man kein Interesse mehr hat. Das kommt aber selten vor.