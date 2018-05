02.07.2017 16:57 Karlheinz Fahlbusch Pfullendorf Ausstellung in Galerie Grünes Haus und der Stadtbücherei zeigt Fotografien des Italieners "Mino"

Was macht man, wenn eine Ausstellung stattfinden soll, es aber nicht genügend Platz für alle Exponate hat? Evamaria Höffer von der Galerie "Grünes Haus" und Martina Feldt, Leiterin der Stadtbücherei in der Steinscheuer, haben dieses Problem ganz einfach gelöst. Am Sonntag gab es eine Eröffnung mit den eindrucksvollen Fotografien des Italieners "Mino" in beiden Häusern. Es wäre auch wirklich schade, wenn man dem Publikum hätte Werke vorenthalten müssen.