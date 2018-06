Pfullendorf Aufstieg im Oberen Tor: Nach 138 Stufen belohnt ein Panoramablick

Noch bis Oktober bietet die Stadt an jedem ersten Sonntag im Monat Turmführungen an. Dabei ist der Aufstieg auf den 38 Meter hohen Beobachtungsturm möglich. Oben angekommen können Besucher über Stadt und Umgebung blicken.

Führungen unter ortskundiger Leitung durch die Sandsteinkeller, historische Stadtführungen, Stadtrundgänge mit einem Audio-Guide, die Räuberstreifzüge und Kirchenführungen gehören zu den Attraktionen der Stadt.

Wahrzeichen von Pfullendorf

Ein herausragendes Wahrzeichen Pfullendorfs ist unübersehbar das Obere Tor, das einst den nördlichen Zugang zur Stadt bildete und als schönste Doppeltoranlage im Bodenseegebiet gilt. Noch bis Oktober bietet die Stadt an jedem ersten Sonntag im Monat Turmführungen an, was gerade für Benutzer des Radexpress interessant ist, der jeweils sonntags unterwegs ist.

Meiste Zeit gehört der Turm den Tauben

Die meiste Zeit im Jahr gehört der Turm jedoch den Tauben. "Sie betrachten ihn als ihre Immobilie und uns als Eindringlinge, die den Hausfrieden stören", sagt Stadtführer Peter Schramm und berichtet, dass Tauben echte Dreckspatzen sind und mächtig viel Mist hinterlassen. Bei der ersten Turmführung in diesem Jahr hatten sich zwei Dutzend Besucher an der Doppeltoranlage eingefunden. "Pfullendorf wurde 1220 durch Friedrich II. zur Stadt", erzählt Schramm. Die Stadt war im Mittelalter von einer Mauer umschlossen und man gelangte nur durch eines der vier Tore hinein. Händler und Durchreisende mussten eine Art Eintritt in Form von Zoll und Pflastergeld zahlen, sonst blieb ihnen der Zugang verwehrt.

Einst der höchste Punkt der Stadt

Der erste schriftliche Nachweis des Oberen Tors stammt aus dem Jahr 1280. Der Turm wurde als Beobachtungsposten genutzt. Die Anlage misst zehn Mal zehn Meter und der Turm ist 38 Meter hoch. "Im Mittelalter war das Obere Tor der höchste Punkt der Stadt, heute ist es der Wasserturm." Das Nebengebäude war die Wachstation der Torwächter. Im vierten und fünften Stockwerk des Turms befinden sich nach wie vor die Kabuffs, die früher einmal als Gefängniszellen dienten.

Blick in Gefängniszellen

Kritzeleien an den Wänden zeugen noch heute davon. "Das Obere Tor wurde nie als städtisches Gefängnis im eigentlichen Sinn genutzt", erklärt Schramm. Wer in den Turm gesperrt wurde, saß dort selten länger als einige Tage ein. Zuletzt war es wohl ein französischer Insasse, der 1945, als die Stadt von Franzosen besetzt war, für 25 Tage in einer der Zellen schmorte. Heutzutage spielt das Turmgefängnis noch eine Rolle am Schmotzigen Dunschtig beim Streckgericht. Der Delinquent wird im Schinderkarren von seiner Zelle im Oberen Tor auf den Marktplatz geschafft.

Zwei Meter dicke Mauern

Mit einem schweren, alten Schlüssel schließt Schramm die unscheinbare Tür zum Turmtreppenhaus auf und wünscht viel Spaß beim Aufstieg. Es gilt, 138 Holzstufen zu erklimmen. Das ist so schwer nicht und zudem bieten die Zwischenböden Gelegenheit zum Verschnaufen. "Ich glaub, ich muss mir gleich einen Kittel anziehen", sagt eine Frau beim Betreten des Turms staunend. Die zwei Meter dicken Mauern bewirken, dass es auch an heißen Tagen im Inneren recht kühl ist. Oben angelangt bietet sich den Besuchern ein grandioser Blick über die Stadt in alle Richtungen. Handykameras kommen zum Einsatz, denn aus dieser Perspektive sieht man die Stadt nicht alle Tage. Und Martina Fülle sagt zu ihrer Tochter: "Mal gucken, ob wir von hier oben unser Haus entdecken."