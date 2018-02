Pfullendorf Auch 2018 gibt es Kultur satt in Pfullendorf

André Heygster stellt im Auftrag der Stadt ein vielfältiges kulturelles Programm zusammen. Es gelang ihm beispielsweise, die bekannte Schweizer Clownin Gardi Hutter für einen Auftritt in der Linzgaustadt zu gewinnen. Sie startet Anfang November ihre neue Tour im Linzgau. Vor allem die Kleinkunst lockt die Besucher zu Veranstaltungen nach Pfullendorf.

Pfullendorf – Die Stadt Pfullendorf wird auch in diesem Jahr mit ihrem kulturellen Angebot punkten können. André Heygster, der im Auftrag der Stadt große Teile des kulturellen Programms gestaltet, sind wieder einige Glücksgriffe gelungen. Er hat es geschafft, die bekannte Schweizer Clownin Gardi Hutter für einen Auftritt in Pfullendorf zu gewinnen. Sie wird am 7. November in der Stadthalle ihre Tournee starten, während der sie ihr neues Programm zeigen wird. Der Tourneekalender der Clownin ist komplett ausgebucht. „Wir haben das Glück, dass sie nach Pfullendorf kommen wird“, sagte Heygster in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Karten für Hutters Auftritt sollen ab April zu haben sein. Die Eintrittspreise sind, wie für die meisten anderen Künstler, die Heygster engagiert hat, noch nicht endgültig festgelegt. Für alle Termine, für die er Verantwortung trägt, garantiert Heygster Qualität. Denn nur Stücke, die er bereits gesehen hat, finden sich in seiner jährlichen Planung.

Während die Schweizer Clownin im Linzgau mit ihrem neuen Programm startet, wird Thomas C. Breuer hier einen Stopp seiner Abschiedstournee einlegen. Der Preisträger des Salzburger Stiers ist seit 1997 als Kabarettist auf den Bühnen zu sehen. Wo Breuer in Pfullendorf auftreten wird, ist noch offen. Bühne für zahlreiche Kulturtermine ist das Café Moccafloor, direkt am Marktplatz gelegen. Sowohl Heygster wie Hans-Jürgen Rupp, als Hauptamtsleiter für das Thema Kultur in der Stadt verantwortlich, loben diesen privaten Spielort. Bis zu 100 Besucher lockten einzelne Veranstaltungen dort an. Die Zusammenarbeit mit Aline Witschel, der Inhaberin des Café Moccafloor, loben sowohl Heygster wie Rupp. Für Auftritte in diesem Restaurant muss die nötige Technik immer eigens aufgebaut werden. Kulturtermine dort haben einen guten Ruf. Und nicht nur diese Spielstätte hat Pfullendorf einen guten Ruf als Kultur-Stadt verschafft. Nach dem Abschiedskonzert von Steve Big Man Clayton am kommenden Samstag, 3. März (ab 20 Uhr) wird am Samstag, 24. März, die Band „Los Banditos“ im Café Moccafloor zu hören sein. André Heygster berichtet, dass zunehmend mehr Besucher aus dem Bodenseeraum, speziell aus Überlingen, nach Pfullendorf kommen würden, um hier gute Kultur zu erleben.

Außergewöhnliche Bühnen gehören zum Konzept von Heygster: Die Band „Hazmat Modine“ wird am Sonntag, 3. Juni in der Fertigungshalle des Unternehmens Hennig dem Publikum einheizen, verspricht der städtische Kulturbeauftragte. Das Blues-Oktett habe eine große Fangemeinde. Der Saxofonist der Truppe hat mit dem inzwischen verstorbenen David Bowie auf der Bühne gestanden. Nach den Schilderungen von Heygster wird in der Hennig-Halle wohl der Punk abgehen. Immer wieder bekomme er Anfragen von Unternehmen, beispielsweise Konzerte in ihren eigenen Räumen oder Hallen zu veranstalten. Es sei schön zu erleben, welche Effekte solche Kulturtermine auch bei den Beschäftigten auslösen würden. Allerdings verweist Heygster auf den größeren logistischen Aufwand, den solche Veranstaltungsorte mit sich bringen würden. Die komplette Bühnentechnik sei hier nicht vorhanden, sondern müsse von extern angeliefert und aufgebaut werden.

Allerdings vergrößert sich durch solche ungewöhnlichen Orte die Zahl der Auftrittsmöglichkeiten in der Stadt. Neben der Stadthalle, die oftmals zu groß ist, baut der städtische Kulturbeauftragte vor allem auf das Café Mokkafloor. Das Kolpinghaus kann zurzeit nicht genutzt werden, da es umgebaut wird. Und im Haus der Begegnung beispielsweise finde sich die Bühne in unmittelbarer Nachbarschaft zur Küche, weshalb auch dieses nicht genutzt werde. Hans-Jürgen Rupp weiß um die Bedingungen in der Stadthalle. Hier lasse sich kein kleinerer Raum abtrennen, was oftmals nötig sei. Nach den Angaben von Rupp stellt die Stadt jährlich zwischen 90 000 und 110 000 Euro zur Verfügung – mit dieser Summe kann André Heygster wirtschaften. Dieser muss alle Kosten für die Auftritte einkalkulieren – von Hotelkosten über die Gema-Gebühren bis zur nötigen Bühnentechnik. Nach seinen Planungen will Heygster im Juni sein kulturelles Programmheft veröffentlichen.

Angebot reicht von Galerie bis zur Jugendkunstschule

Mit rund 2,6 Millionen Euro beziffert Pfullendorfs Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp den jährlichen Etat, den die Stadt für den Bereich Kultur ausgibt:

Die Stadt Pfullendorf nehme, was den kulturellen Sektor anlangt, eine herausragende Stellung im Kreis Sigmaringen ein. Hier gebe es nicht nur eine große Stadtbücherei, sondern auch eine eigene Galerie. Vor wenigen Tage erst ging hier mit großem Erfolg eine große Retrospektive unter dem Titel „Vom Wimmelbild bis zum Traumkästchen“ mit Werken von Ali Mitgutsch im „Alten Löwen“ zu Ende, wie die Stadt mitteilt. Wie begeistert die Besucher gewesen seien, könne durch Einträge im Besucherbuch nachvollzogen werden. „Wie schön, wenn man für einige Zeit in die Traumwelt eintauchen kann. Danke für die Ausstellung,“ schrieben etwa Besucher aus Nürnberg und Konstanz. „Eine sehr schöne Ausstellungs-Konzeption. Wir kommen noch einmal,“ schrieben Besucher aus Stuttgart. Fast 5000 Besucher konnten im Laufe der Ausstellung gezählt werden. Äußerst zufrieden ist die Leiterin der Galerie, Hermine Reiter, mit dem Verlauf der Ausstellung. Sie freut sich auch über die große Resonanz auf die angebotenen Kindergarten- und Schulführungen, die Monika Middelmann verantwortete. Die Kindergruppen kamen nicht nur aus Pfullendorf, sondern beispielsweise aus Großschönach, Fleischwangen, Meßkirch, Sigmaringen, Ostrach, Bingen und sogar aus Herbertingen. Wie viele Ausstellungen es in diesem Jahr im „Löwen“ geben wird, sei zurzeit noch offen, sagte Rupp in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Aktuell sei die Belastung von Hermine Reiter, die auch die städtische Volkshochschule verantwortet, zu hoch. Möglicherweise sei deshalb nur eine Ausstellung möglich. Je nach Ausstellung kalkuliert die Stadt mit Kosten von bis zu 100 000 Euro.

Sehr zufrieden ist Rupp mit dem Angebot der städtischen Bücherei in der Steinscheuer, die es seit 15 Jahren gibt. Rund 250 000 Euro lässt sich die Stadt die Bücherei kosten. „Wir sind froh, dass wir sie haben,“ sagt er und verweist auf rund 33 000 Medieneinheiten, die die Bücherei im Angebot hat. In der Steinscheuer gibt es bis zu 50 Veranstaltungen jährlich. 150 000 Euro kalkuliert die Stadt aus dem Betrieb der Musikschule jährlich ein. Rund 400 Schülerinnen und Schüler lernen hier ein Instrument. Daneben gibt es in der Linzgaustadt noch eine als Verein geführte Jugendkunstschule. 15 000 Euro jährlich sind dafür einkalkuliert. „Sie bereichert das kulturelle Leben,“ sagt Rupp. Er verschweigt dabei nicht, dass es diese Einrichtung nicht leicht hat, zu überleben. Problematisch seien die großen Belastungen, denen Kinder und Jugendliche heutzutage ausgesetzt seien, schildert Rupp in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Oft sei es schwierig, Kinder und Jugendliche nachhaltig für Kunst zu begeistern, sagte Hans-Jürgen Rupp. (dim)