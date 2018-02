Pfullendorf Attraktiver Boxkampfabend im Pfullendorfer Stadtteil Aach-Linz

Ein Ländervergleichskampf steht am Freitag, 2. März, in der Schlossgartenhalle an. Deutsche Spitzenathleten duellieren sich mit der U22 aus Italien. Schwergewicht Erik Pfeifer versucht dabei sein Comeback.

Pfullendorf – Für die Kampfsportfreunde ist der Ländervergleichsboxkampf zwischen Italien und deutschen Spitzenathleten ein absolutes Muss. Ausgetragen wird der Wettbewerb am Freitagabend, 2. März in der Aach-Linzer Schlossgartenhalle. Veranstalter ist der Box-Club (BC) Pfullendorf, dessen Crew um Jakob Gretz schon drei sehenswerte Box-Galas vorweisen kann.

Zu erleben ist beim nach einem Hauptsponsor benannten Admiral-Cup das U 22-Nationalteam Italiens, dass auf eine verstärkte Auswahl von baden-württembergischen Spitzenboxern trifft. Dieses Kräftemessen bedient zweierlei Aspekte: Zum einen dient es der Vorbereitung auf die Ende März in Rumänien ausgetragenen Europameisterschaften, im Juni steht dann die Siegerermittlung beim Internationale Chemiepokal an, der in Halle/Saale in Turnierform ausgetragen wird.

In der Schlossgartenhalle wird den Boxfans ein besonderes Schmankerl geboten, wenn Erik Pfeifer im Superschwergewicht in den Ring steigt. Der 31-Jährige will wieder angreifen, er ist mehrfacher Deutscher Meister und zweifacher Olympiateilnehmer von 2012 und 2016 in der offenen Kampfgewichtsklasse über 91 Kilogramm. Sein Ziel: Ein Startplatz beim Hallenser Turnier. Bei seinem Comebackversuch will er gegen den Italiener Aziz Abbes Mouhiidine eine Kostprobe seines Könnens abgeben. Sein Kontrahent ist früherer Profiweltmeister und zweifacher WM-Dritter bei den Amateuren gewesen. Das deutsche Team in der unteren Gewichtsklassenskala, dem Fliegengewicht, verstärkt in Aach-Linz der beim Olympiastützpunkt Rhein-Neckar (OSP) in Heidelberg boxende, nachnominierte Omid Rahimi.

Getragen wird die Veranstaltung über den Boxverband Baden-Württemberg (BVBW). Dessen Präsident ist Uwe Hamann. Den Bäderbetreiber aus Salem zeichnet es aus, dass er seit vielen Jahren bereits andere führende Boxnationen wie Kuba, England und Ungarn den heimischen Fans näher gebracht hat, die alle schon in der Wittenhofener Alfons-Schmidmeister-Halle (Deggenhausertal) aufgetreten sind.

Mit dem BC Pfullendorf habe Hamann neue schlagkräftige Partner gefunden, heißt es. Der BVBW-Chef erachtet es als wichtig, der jungen Garde in seinem Landesverband internationale Bewährungsproben zu bieten. Einer dieser Youngster ist Kevin Kischenko von Boxing VS. Der Faustkämpfer der U 21 trumpfte erst vor wenigen Wochen im griechischen Saloniki auf und er boxt beim BC Chemnitz in der 1. Bundesliga. Die ungefähr gleiche Crew ist beim Zweitstart im Schriesheimer Mathaisemarkt-Festzelt am kommenden Sonntag, 4. März, ab 10.30 Uhr, wo das nächste Kräftemessen der beiden Staffeln ausgetragen wird.

Boxländerkampf

In der Schlossgartenhalle steigen am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr die Vorkämpfe, ab 20 Uhr die Hauptkämpfe. Ringsprecher ist Hermann „The Voice“ Czujan aus Straubing, DJ "Ozio“ sorgt für Stimmung außerhalb des Rings. Tickets von 20 bis 100 Euro telefonisch unter 0 75 52/81 47 bei (May's Frisurentrend, 9 bis 18 Uhr).

Gewichtsklasse 52 Kilo (Fliegen): Omid Rahimi (OSP Heidelberg) gegen Christian Zara.

60 Kilo (Leicht): Kevin Kischenko (Boxing Villingen-Schwenningen) gegen Guiseppe Canonico.

64 Kilo (Halbwelter): Kastriot Sopa (SV Heilbronn) gegen Francesco Ioza, Fidaim Brahimi (VfL Sindelfingen) gegen Francesco Maietta.

69 Kilo (Welter): Ertac Yüce (BSV Freiburg) gegen Amedeo Sauli, Stefano Di Lopez (BC Pforzheim) gegen Vincenzo Arecchia.

75 Kilo (Mittel): Daniel Kornmeier (BSV Freiburg) gegen Giovanni Sarchioto.

81 Kilo (Halbschwer): Oronzo Birardi (OSP Heidelberg) gegen Federico Antonaci.

91 Kilo (Schwer): Nino Kolicic (BR Karlsruhe-Knielingen) gegen Davide Brito.

plus 91 Kilo (Superschwer): Erik Pfeifer (OSP Heidelberg) gegen Aziz Abbes Mouhiidine.

Jugendklasse, 52 Kilo: Daniel Bliznac (Gladiators Waghäusel) gegen Patrick Cappai.

60 Kilo: Ahmet Sor, Mehmet Sor (beide KSC Backnang), Noah Fischer (Boxing Villingen-Schwenningen) gegen Constantin Ilas Remus und zwei weitere Italiener.

69 Kilo: Vladislav Bezdeneznykh (MBC Ludwigsburg), Leo Cvitanovic (Waghäusel) gegen Marco Giannetti und einen weiteren Italiener.

75 Kilo: Uke Norris (MBC Ludwigsburg) gegen Raffaele Barbato.