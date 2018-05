vor 4 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Pfullendorf Angeklagter soll Drogenszene mit Marihuana versorgt haben

Drei Männer aus dem Raum Pfullendorf sind angeklagt, gewerbsmäßig Handel mit Marihuana in der Linzgaustadt betrieben zu haben. Sie müssen sich vor dem Landgericht Hechingen verantworten. Am Montag wird ein verdeckter Ermittler der Polizei als Zeuge aussagen. Um seine Identität zu schützen, wird er verkleidet sein und per Video in den Gerichtssaal zugeschaltet werden. Die Öffentlichkeit ist für die Dauer seiner Aussage von der Verhandlung ausgeschlossen.