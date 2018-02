Pfullendorf Altglascontainer in Pfullendorf sorgt für Ärger

Das Landratsamt Sigmaringen lässt den Standort zusätzlich reinigen, um der Lage Herr zu werden. Die Container nahe der Pfullendorfer Filiale des Discounters Lidl werden missbraucht, um illegal Müll zu entsorgen.

Die Altglascontainer nahe der Lidl-Filiale in Pfullendorf sorgen immer wieder für Ärger. In den ersten Januartagen standen zahlreiche leere Flaschen auf den Stahlcontainern. Weitere fanden sich auf dem Boden unmittelbar davor. Eine SÜDKURIER-Nachfrage beim zuständigen Landratsamt Sigmaringen ergab, dass dieser Standort problematisch ist. "Der Depotcontainerstellplatz beim Lidl in Pfullendorf wird im Vergleich zu anderen Stellplätzen leider besonders häufig dazu missbraucht, illegal Müll zu entsorgen. Aus diesem Grunde steht dieser Standort unter besonderer Beobachtung", sagt Michael Wortmann, Leiter der Kreisabfallwirtschaft. Seit Mai 2016 werde der Platz zwei Mal wöchentlich gereinigt. Bei den übrigen 178 Containerplätzen, die es im gesamten Kreis gibt, sei im Regelfall eine wöchentliche Reinigung ausreichend.

Seitdem es zweimal jede Woche "durchaus kostenintensive" Reinigungsarbeiten an diesem Standort gebe, seien bei der Kreisabfallwirtschaft bis Ende vergangenen Jahres keine Beschwerden mehr wegen Verunreinigungen eingegangen. "Aufgrund eines dreiwöchigen, krankheitsbedingten Ausfalls des für die Beseitigung der Verunreinigungen zuständigen Mitarbeiters der Reinigungsfirma konnte der Standort im Januar jedoch nicht mehr im erforderlichen Maß gereinigt werden", so Wortmann. Auf Drängen der Kreisabfallwirtschaft seien die Verunreinigungen am Donnerstag vergangener Woche durch die Reinigungsfirma beseitigt worden. Am Dienstag dieser Woche lag um die Mittagszeit nur eine leere Pappkiste vor den Containern. Die Glascontainer seien vergangene Woche auch planmäßig geleert worden, sodass ein hinreichendes Stauvolumen zur Verfügung gestanden habe.