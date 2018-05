Pfullendorf Altenpflegeheim muss bald umziehen

Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler sieht keine Sanierungsmöglichkeit. Die Standortfrage ist noch ungeklärt, die Planung für den Neubau kommt in Workshops voran.

Noch in diesem Jahr soll im Gemeinderat ein Beschluss gefasst werden, wie es mit dem geplanten Pflegeheim weitergeht. Wie Bürgermeister Thomas Kugler im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt, ist das spitälische Alten- und Pflegeheim in der Alten Postgasse 1 nicht zu sanieren, wie es der Gesetzgeber in seiner Verordnung zur baulichen Mindestanforderung für Altenwohnheime und Pflegeheime einfordert. Diese besagt, dass es künftig nur noch kleine Wohnbereiche mit maximal 15 Bewohnern geben darf. "15 Zimmer pro Pflegestation kriegen wir nicht hin", sagt das Stadtoberhaupt. Ein weiteres Kriterium sei der alte, nicht überschaubare Krankenhausflurtrakt in diesem Gebäude: Dieser verlaufe asymmetrisch, das heißt, er hat in der Mitte einen Knick. Für Kugler ist bei den neuen Vorgaben klar: "Das können wir in diesem Haus nicht ertüchtigen." Stiftungsrat und Gemeinderäte hatten ja bereits ihre Zustimmung für einen Neubau signalisiert.

Während draußen unter wärmenden Sonnenstrahlen in einem kleinen Pavillon eine Gruppe pflegebedürftiger älterer Menschen zu einem Gesellschaftsspiel von Betreuerinnen liebevoll animiert wird, treffen wir den Heimleiter des spitälischen Altenpflegeheims, Wolfgang Scheitler, in seinem Büro zum Gespräch an. Er hat seinen Posten mit der Einrichtung des aktuellen Betriebs seit 1996 inne, erzählt er. Dass die Inneneinrichtung nach über 20 Jahren nicht mehr mit jetzigen Gesetzesvorgaben konform gehe, sei schon anhand der Einzelzimmerstruktur erkennbar: "Sie erfüllen nicht die Mindestgröße". Und zukünftig würde bei den Wohnbereichen in 15er Schritten gedacht. Gleichwohl gibt der Heimleiter zu bedenken, dass die Einzelzimmer-Regelung und der Trend zur Individualität und Vereinzelung von Menschen nicht allen gerecht werde: "Wenn jemand von seinem Naturell her gesellig ist, oder denken Sie an jene, die sich im Demenzbereich befinden. Und es gibt Eheleute, da wird auf spezielle Begebenheiten nicht mehr groß Rücksicht genommen!" Zwar sei eine Konzeption von Einzelzimmern mit einer Verbindungstüre nicht ausgeschlossen. "Doch mit dem richtigen Eheleben hat das nichts mehr zu tun", merkt Scheitler kritisch an.

Für die Verwaltung sei indes klar, dass sie ein Konzept erstellt, bei dem auch dem Stiftungsgedanken Rechnung getragen würde, sagt Bürgermeister Kugler, also die Spitalstiftung weiterhin fest mit im Boot sitzt. In diversen gemeinsamen Workshops haben sich die Beteiligten zu Planungsinhalten zusammengesetzt, Zielstellung sei, so Scheitler, bis Juni damit abschließen zu können. Die Planung dürfte nach dessen Einschätzung bis 2020 stehen und es bedürfe sodann noch einer Anzahl an Genehmigungsverfahren. "Und wir müssen gucken, dass wir bis zum Neubau eine Ausnahmeregelung bekommen", weiß Wolfgang Scheitler.

Auch die Standortfrage ist bis dato ungeklärt. Mehrere Varianten werden durchgespielt. So könnte der Neubau im Bereich der Innenstadt im Stadtgarten realisiert werden. Möglich sei aber auch ein Neubau in der Nähe des Gesundheitszentrums Obertor oder in der Gartenstraße, die zum Krankenhaus hochführt. Was wiederum alles eine Kostenfrage sei, wie Kugler betont. Bei der Überlegung, das Pflegeheim zukunftsfähig zu machen, würde sich zudem die Frage stellen, ob es Sinn mache, dieses an zwei Stationen unterzubringen, oder ob aus dem bestehenden neue Wohnungen zu machen sind. "Über die Folgenutzung des alten Bestands mache ich mir aber noch keine Gedanken. Da haben wir ausreichend Zeit in den nächsten drei Jahren", bekräftigt der Bürgermeister.

Auf jeden Fall müsse das neue Pflegeheim für die nächsten 30 Jahre Bestand haben. Mit einer Fertigstellung ist auf die Schnelle nicht zu rechnen. "Zwischen 2022 und 2024 dürfte der Neubau verwirklicht sein", schätzt Scheitler die Zeitspanne vage ein.

Altenpflegeheim

Bis 1963 stand hier das Krankenhaus von Pfullendorf. Mit dessen Neubau wurde das komplette Haus zu einem reinen Altenheim umgebaut. 1995/96 erfolgte die Sanierung. Seither residiert hier die Spitalpflege mit 66 Plätzen, davon 28 Einzel- und 19 Doppelzimmer, vollstationär plus Kurzzeitpflege. Aktuell sind alle Plätze belegt. Die Jahresauslastung liegt bei 99 Prozent. Das Haus lässt sich nach neuesten Anforderungen nicht umbauen, es steht unter Denkmalpflege. Über eine Folgenutzung wird nachgedacht. (jüw)