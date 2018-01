Pfullendorf Aach-Linz bekommt Ende des Jahres ein neues Ladengeschäft

Obst- und Gemüsehändler Streicher zieht Ende des Jahres mit seinem Verkaufsstand in ein neues Ladengeschäft um. Dazu hat Robert Streicher die ehemalige Stallscheune neben dem früheren Gasthaus "Löwen" erworben und baut sie um. Im Angebot sollen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Produkte des täglichen Bedarfs sein.

Die Nahversorgung im Ortsteil Aach-Linz wird in einigen Monaten einen großen Sprung nach vorn machen: In einem ehemaligen Stallgebäude neben dem früheren Gasthof "Löwen" soll ein Ladengeschäft entstehen. Betrieben wird es von der Familie Streicher, die seit vier Jahren einen Marktstand vor dem ehemaligen Gasthof betreibt.

Wer am Wochenende durch Aach-Linz fährt, sieht den Marktstand der Familie Streicher – und sichtbar ist auch, dass die Geschäfte gut laufen. Das bestätigt auch Robert Streicher. „Am Freitag haben wir rund 100, am Samstag circa 200 Kunden, die unseren Marktstand besuchen.“ Nun reagiert die Familie auf die Resonanz. „Seit vier Jahren ist das eine Erfolgsgeschichte, das wollen wir nun ausbauen“, führt Robert Streicher im Gespräch mit dem SÜDKURIER weiter aus. Dazu wurde bereits am 6. Dezember notariell der Grundstein gelegt: Die Familie erwarb das ehemalige Hofgebäude neben dem früheren Gasthof "Löwen" samt Grund und Boden. Hier soll das neue Ladengeschäft entstehen.

Sortiment wird ausgeweitet

Bereits im Januar beginnen die ersten Arbeiten, um das rund 200 Quadratmeter große Gebäude zu sanieren. Der Start ist dann voraussichtlich für Weihnachten 2018 geplant. Dabei soll das bisherige Sortiment, das bisher hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte enthielt, deutlich ausgeweitet werden. So werden dann auch die Produkte des täglichen Bedarfs das Angebot erweitern. „In Aach-Linz werden vor allem Produkte regionaler Hersteller bevorzugt werden“, erläutert Robert Streicher. Dazu passt dann auch das Sortiment von Rita Brovelli, die ebenfalls schon jetzt mit einem Marktstand auf dem Löwenareal aufwartet. Damit kann sich dann die Kundschaft auf Käse aus eigener Herstellung, selbst gemachter Hart- und Schnittkäse, Marmelade oder Honig und mehr freuen.

Zu den Öffnungszeiten sagt Robert Streicher: „Wir planen, das Ladengeschäft bei Bedarf an drei Wochentagen zu öffnen.“ Er ergänzt: „Mindestens zwei Personen werden dann den Verkauf übernehmen.“ Auch den typischen Gebäudecharakter möchte die Familie Streicher erhalten. „Wir möchten harmonisch sanieren und modernisieren. Für die Innengestaltung steht uns eine Künstlerin helfend zur Seite.“

"Innerörtliche Entwicklung für die Zukunft"

Ortsvorsteher Emil Gabele freut sich über die positive Entwicklung im Ortsteil Aach-Linz. Neben Nahversorgung tut sich auch in den Bereichen Wohnbau und Verkehrsinfrastruktur etwas.

In Aach tut sich ja einiges in den kommenden Monaten. Wie beurteilen sie die Vorhaben?

Es ist ganz wichtig, dass die innerörtliche Entwicklung für die Zukunft gestärkt und gefestigt wird. Dabei spielen das Baugebiet Birkenösch sowie die Gestaltung auf dem Löwenareal eine zentrale Rolle. Zuletzt waren in diesem Bereich ja eher Bauruinen und leer stehende Gebäude zu finden.

Wie sieht die Entwicklung im Baugebiet Birkenösch aus?

Im Augenblick sprechen wir gerade mit den Bewerbern für die Bauplätze. Dies wird dann bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Zwischenzeitlich haben wir die Anzahl der Plätze von elf auf zehn reduziert, da einige Bauplätze sonst zu klein geworden wären. Die Gespräche für ein neues Baugebiet sind bereits im Gange, sodass wir im Anschluss an Birkenösch bereits das nächste Baugebiet ausweisen können, damit keine größere Lücke entsteht.

Bedeutet das Vorhaben der Familie Streicher keine Konkurrenz zum Wochenmarkt auf dem Martinsplatz?

Wir haben ja schon seit geraumer Zeit das parallele Angebot beim ehemaligen Gasthof Löwen und unserem Wochenmarkt. Vielmehr denken wir zusammen mit den Marktbetreibern darüber nach, ob zukünftig nicht ein gemeinsamer großer Markt auf dem Löwenareal Sinn machen könnte.

Gibt es noch weitere Vorhaben, die sie in Aach-Linz planen?

Da ist zum einen die Blitzer-Anlage, die in der Stockacher Straße kommen wird. Die Beschlussfassung wird im ersten Quartal im Gemeinderat fallen und wird dann ganz erheblich zum Wohlgefühl und zur Entlastung der Anwohner beitragen.

Zum anderen ist die Überquerungshilfe der Bodenseestraße auf der Höhe des Autohauses Walk in der Pipeline. Hier liegt es jetzt am Stadtbauamt, die notwendigen Vorarbeiten zu organisieren und zu planen.

Zudem werden wir den Bewuchs am Bachlauf der Aach in Richtung Herdwangen, natürlich im Rahmen der Vorgaben des Naturschutzes, zurückschneiden. Diese Maßnahme ist für die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche einfach wichtig.

Fragen: Robert Reschke