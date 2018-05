Pfullendorf 30 Kilo Marihuana im Angebot: Fahnder stellen Dealer Falle

Statt knisternder Geldscheine klickende Handschellen: Den Abend des 29. November 2017 wird der Hauptangeklagte in dem Rauschgifthändlerprozess vor dem Landgericht Hechingen so schnell nicht vergessen. Denn der vermeintliche Kunde für die 30 Kilogramm Marihuana entpuppte sich als verdeckter Ermittler der Polizei. Der Deal war eine Falle der Drogenfahnder.

Außer dem Hauptangeklagten stehen noch zwei weitere Männer vor Gericht. Ein Beschuldigter soll zusammen mit dem Hauptangeklagten mehrfach Marihuana verkauft haben. Der dritte Mann ist angeklagt, als Mittäter das Auto mit der verbotenen Ware zum vereinbarten Übergabeort gefahren zu haben. Er ist der Einzige, der sich auf freiem Fuß befindet. Die beiden anderen befinden sich in Untersuchungshaft.

Anonymer Hinweisgeber

Dass sich das Trio überhaupt auf der Anlagebank befindet, liegt an einem anonymen Tippgeber. Der unbekannte Briefschreiber schickte der Kriminalpolizei in Sigmaringen im März 2017 eine Liste von kleineren und größeren Drogenhändlern aus dem Raum Pfullendorf zu. Die Sigmaringer Ermittler gaben den Brief zuständigkeitshalber an die Kollegen in Friedrichshafen weiter.

Polizei hört Telefone ab

Die Fahnder, so der Polizeizeuge, nahmen die Namensliste sehr ernst. Die genannten Personen wurden überprüft. Gegen die beiden Angeklagten liefen dann nach Rücksprache mit der Hechinger Staatsanwaltschaft verdeckte Ermittlungen an. Unter anderem wurden Festnetz- und Mobiltelefone überwacht.

V-Mann mit zwei Testkäufen

Im nächsten Schritt meldete sich ein V-Mann der Polizei in der Pfullendorfer Gastwirtschaft des Hauptangeklagten. Zwei Testkäufe mit geringen Marihuanamengen im Oktober und November 2017 gingen dem "großen Deal" vom November 2017 voraus. Nach der Festnahme auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes fanden die Ermittler bei Wohnungsdurchsuchungen weiteres Marihuana in allerdings geringeren Mengen. Weitere Details zum polizeilichen Vorgehen erläuterte der Beamte nicht.

Früh in Kontakt mit Drogen

Der Hauptangeklagte betrieb im Raum Pfullendorf eine Gastwirtschaft. Seine Kindheit und Jugend verbrachte der gebürtige Sigmaringer in der Heimat seiner Eltern in Italien. Dort erreichte er zwar einen Schulabschluss, geriet aber nach eigenen Angaben während seiner Militärzeit bereits in Kontakt mit Drogen. Seit 1981 lebt und arbeitet er in Deutschland. Der Beschuldigte ist Vater von minderjährigen Kindern.

Angeklagter: Depressionen und Panikattacken

Der zweite Angeklagte antwortete auf die Frage des Richters nach seiner Nationalität: "Serbe". In Göppingen geboren, sei seine Kindheit vom ständigen Wohnortwechsel seiner Eltern gekennzeichnet gewesen. Sie hätten sich in Deutschland vergeblich um Asyl bemüht. Den Abschiebungen aus der Bundesrepublik seien sie aber immer durch den Wechsel in andere EU-Staaten zuvorgekommen. 2006 wurde die Familie dann endgültig auf den Balkan abgeschoben. Seit 2011 lebt er wieder in der Bundesrepublik. Wegen seiner schwangeren Verlobten sei er noch hier. Der Angeklagte verwies auf seinen schlechten Gesundheitszustand mit Depressionen und Panikattacken.

Dritter Beschuldigter auf freiem Fuß

Der dritte Beschuldigte wurde, so sein Anwalt Marcus Ehm, zusammen mit den beiden anderen Verdächtigen am 29. November vergangenen Jahres in Pfullendorf festgenommen. Nach Einschätzung des Verteidigers habe er nur das Auto mit dem Marihuana gefahren, ohne von der illegalen Fracht zu wissen. Ehm: "Er wurde schon vor fünf Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen." Die Anklageschrift gehe von einer Mittäterschaft aus. Der aus Italien stammende Mann lebt seit 1988 in Deutschland. Ihm steht vor Gericht eine Dolmetscherin zur Seite.

Der Prozess wird am kommenden Donnerstag, 17. Mai, ab 9 Uhr vor dem Landgericht Hechingen fortgesetzt. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage vorgesehen.