Pfullendorf 250 Reiter und 110 Fahrer in Aach-Linz am Start

250 Reiter und 110 Fahrer in Aach-Linz am Start

Das Reit- und Fahrturnier im Pfullendorfer Ortsteil Aach-Linz wurde in diesem Jahr um eine Attraktion erweitert. Anlass war das 20-jährige Bestehen der Deckstation von Werner Schultheiss. Dafür hat sich der Pferdenarr ein umfangreiches Programm für den Pfingstsamstag einfallen lassen.

Pfullendorf – Mit 25 Programmpunkten unterhielt er die zahlreich erschienenen Gäste. Rund 400 bis 500 Besucher wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Und die angekündigten zwei Stunden Schauprogramm haben sich kurzerhand verdoppelt.

Der prägendste Moment war für Werner Schultheiss sicher die Prämierung seines „Rubin“ zum Elite-Hengst, der höchsten Auszeichnung überhaupt. Doch auch sonst waren alle Varianten der „Schwarzwälder“ zu bewundern. „Was für prächtige Pferde“, sagte beispielsweise Gertrud Laicher. Neben den unterschiedlichsten Anspannarten wurde einiges fürs Auge geboten. Sei es der Bändertanz hoch zu Ross von einer Schwarzwälder Gruppe in ihren Trachten oder die rasante Fahrt auf Kufen über das Gelände. Die „Ungarische Post“, ein Reiter auf zwei parallel laufenden Pferden stehend, fand genauso viel Applaus wie die Damen, die auch mal zu Fuß hinter ihren Schwarzwäldern hereilen mussten, oder auch die prächtigen Kutschengespanne. Ein nicht ganz bierernster Wettbewerb von Vierspännern, die einen Hindernisparcours bewältigen mussten, rundete das abwechslungsreiche Programm weiter ab. Und am Abend wurde dann noch zur Pfingstparty geladen, die musikalisch vom „Kehlbach-Express“ gestaltet wurde. Werner Schultheiss sagte nur ganz bescheiden: „Ein gelungener Tag.“

Am Pfingstsonntag nahm dann das Reit- und Fahrturnier seinen gewohnten Anfang. Für diesen Tag hatten sich insgesamt 250 Reiter angekündigt. Dies waren 50 mehr als im Vorjahr. Und auch die Zuschauerzahlen waren mit 400 bis 500 Gästen „sehr erfreulich“, sagte der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, Dietmar Gommeringer.

Wie gewohnt bildeten am Sonntagmorgen die Reiter mit ihren Prüfungen und Wettbewerben in der Dressur den Auftakt. Danach stand der Reiter-Wettbewerb „Schritt-Trab-Galopp“ sowie der Führzügel-Wettbewerb auf der Tagesordnung. Am Nachmittag waren die Springreiter an der Reihe. Nach den Stilspringen standen die Springprüfungen der Klasse A* und A** auf dem Programm. Bei dieser Springprüfung ging es darum, in möglichst kurzer Zeit und fehlerfrei über den Parcours zu kommen. Den Abschluss bildete die Springprüfung der Klasse L. Hier mussten abschließend die fehlerfreien Springer im Stechen den zeitbesten Reiter aus ihren Reihen bestimmen. Der Pfingstmontag stand schließlich ganz im Zeichen der Fahrerwettbewerbe mit Ein- und Zweispännern.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten an allen drei Veranstaltungstagen die rund 70 bis 80 Helfer, die Dietmar Gommeringer zur Seite standen. „Wir sind mit allen drei Tagen rundum zufrieden“, lautet sein Kommentar nach dem Reit- und Fahrturnier.

20 Jahre Zuchtstation

Vor 20 Jahren begann Werner Schultheiss in Sahlenbach mit seiner Hengsthaltung. Aber bereits seit 1954 hat er sich der Züchtung der Rasse der Schwarzwälder Füchse verschrieben. Sein Star im Stall ist der Hengst "Rubin". Dessen Nachkommen dienen bereits wiederum als Zuchthengste. Insgesamt hat "Rubin" 144 Nachkommen gezeugt, darunter 78 Stuten. In der Deckstation von Werner Schultheiss werden zurzeit etwa 60 Bedeckungen im Jahr vorgenommen. Dabei ist sein Betrieb ein reines Familienunternehmen, in dem seine Frau Fidelia sowie die beiden Töchter Svenja und Selina an seiner Seite stehen. Neben der Aufzucht werden die Pferde auch ausgebildet und Leistungsprüfungen unterzogen. (ror)