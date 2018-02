Pfullendorf 2000 Hästräger kommen zum Umzug nach Aach-Linz

Trotz Schmuddelwetter mit Schneeböen kamen zahlreiche Besucher nach Aach-Linz zum Umzug und säumten die Straßenränder. Rund 2000 Narren in 48 Faschingsgruppen lieferten beste Unterhaltung für die Besucher.

Über die vielen Gäste freute sich auch Umzugssprecher Benjamin Walk, der mit lockeren Sprüchen auf den Umzug einstimmte. Der startete pünktlich und wurde von der heimischen Traditionsfigur, dem Bajazz, angeführt. Mit mehrfach-kräftigen "Narri-Narro" zogen die Festdamen, Narreneltern, Riedvindele, Schnellergilde sowie die Musikkapelle aus Aach-Linz vorüber. Das Montessori Bildungshaus hatte eine Delegation seiner Hexen eingegliedert. Die Ruschweiler Waldhexen hatten wieder einmal ihren Räucherwagen dabei und ließen diesen am Ansagewagen ausgiebig seinen Dients tun. Derweilen wurde eine andere Hexe mit Hilfe vieler Besen in die Höhe gehoben – sehr zur Begeisterung der Zuschauer. Mit "Haudri-Haudro" zog eine große Abordnung der Holzhaudere-Zunft aus Denkingen nebst ihrer Fasnetskapelle durch die Aach-Linzer Straßen. Entlang der Umzugsstrecke und auch am Ende im Festzelt, der Schlossgartenhalle und im Pfarrheim gab es vielerlei Einkehrmöglichkeiten. Diese Lokalitäten platzten anschließend unter dem Ansturm der zahlreichen Umzugsteilnehmer und Zuschauern beinahe aus allen Nähten.