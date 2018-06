04.12.2017 17:51 SK Ostrach Zeugensuche: Unbekannter Täter besprüht Schaltstation

Ein unbekannter Täter, der in roter und orangefarbener Lackfarbe die Schriftzüge "FUK COPS, DMI, DOPE" sowie "RoGE" an eine Schaltstation an der Repperweilerstraße gesprüht hat, hat damit einen Schaden von rund 500 Euro verursacht, teilt die Polizei mit.