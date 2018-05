Ostrach Theaterpremiere: Verwandte unter Alkohol

Die Theatergruppe Burgweiler feierte in der Riedhalle mit ihrem Lustspiel "Omas Himmelfahrt und zurück" eine tolle Premiere.

Fast zum Heulen war das Wetter am Wochenende. Doch wer einen Ausweg aus der Tristesse suchte, der wurde in der Riedhalle in Burgweiler fündig. Am Samstag fand die Premiere von "Omas Himmelfahrt und zurück" statt. Keine Frage: Dem Theaterverein ist damit einmal mehr ein großer Wurf gelungen. Das Publikum war begeistert. Und das nicht ohne Grund. Spielleiterin Luci Käding und ihre muntere Truppe von Laienschauspielern boten eine schwarze Komödie voll überraschender Handlungen und Situationen. Dazu kamen messerscharfe Dialoge und Witz, gepaart mit bestechender Mimik und die Liebe zum Detail bei Bühnenbild und Ausstattung: Da konnte das diesjährige Stück nur ein Erfolg werden. Manche Theaterfreunde haben das wohl schon gewusst.

Zweifellos ist die Geschichte um zwei trinkfeste Großeltern aus Ostpreußen, um ein verliebtes Brautpaar (Rebekka Rothmund und Jürgen Wolfsberger in Paraderollen), einer Hochzeitsreise, die fast auf dem Friedhof endet und Problemlösungen, die nur einem schwäbischen Hirn entspringen können, ein preisgünstiges Vergnügen. Und eines, das beweist: Die Theaterspieler in Burgweiler "haben es drauf". Allen voran Ralf Brodmann als Opa Mauserer. Wer in den vorderen Reihen saß, der konnte die ausgeprägte Mimik bestens beobachten. Oder seine Frau (Petra Huber), "die alte Schnapsdrossel", die den Wodka mehr liebt, als ihren Mann. Der hoffte auf einen Lottogewinn, aber daraus wurde dann doch nichts. Regina Sautter und Hubert Zoll als Brauteltern waren ebenso eine Klasse für sich, wie Jürgen Wolfensberger als ehemaliger Beamter und Helfer in der Not samt seiner resoluten Gattin Kamilla, die von Sabine Rothmund super dargestellt wurde. Das Beste an der ganzen Sache: Man kann das Ende zwar erahnen, ist dann aber doch überrascht. Auch davon, wie das in Hochdeutsch geschriebene Stück so hervorragend in Mundart umgesetzt wurde und die Charaktere so herzerfrischend authentisch rüberkamen. Wie könnte es sonst sein, dass es nur noch für die Aufführung am kommenden Freitag, 19.30 Uhr in der Riedhalle, Karten gibt (Vorbestellung unter Tel. 0 75 81/52 70 77).