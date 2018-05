Ostrach Sühnekreuz für einen Mord: Kleindenkmale erinnern an Geschichte

Kleindenkmale stehen oft versteckt in Wäldern, an Abhängen und Feldwegen, überwuchert von Gebüsch und Unkraut. Sie wären es wert, dass man sich mit ihrer Geschichte befasst.

Wenn die Menschen der Gemeinde Ostrach und aller ehemaligen Salemischen Gemeinden der Oberen Herrschaft das Wort „Thurn und Taxis“ vernehmen, ist dies unwillkürlich mit etwas Stolz verbunden. Wurde dieser Landstrich doch ab dem Jahre 1806, dem Zeitpunkt des Endes des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und der Unterzeichnung der Rheinbundakte durch den französischen Kaiser Napoleon I. dem fürstlichen Hause in Regensburg zugeordnet. Besonders das Thurn und Taxis'sche Postwesen ist in geschichtlicher Erinnerung, noch viel mehr aber sind es die Wälder, die das Bild der Landschaft rund um Ostrach und Magenbuch prägen. 2100 Hektar sind es im „Wagenhart“ zwischen Ostrach und Saulgau und 1000 Hektar auf Gemarkung Magenbuch zwischen Ostrach und Pfullendorf. So groß die Wälder auch sind, verbergen sich in ihnen auch Kleinode, deren Geschichte der Heimatforscher nachgegangen ist.

Dem in Magenbuch im Ruhestand lebenden Thurn und Taxis'sche Oberförster Alfred Müller waren zwei schon früh aufgefallen: ein mittelalterliches Sühnekreuz inmitten des Waldes und unweit davon eine kleine Kapelle am Weg, der von Magenbuch nach Pfullendorf führt. Letztere befand sich allerdings in erbärmlichem Zustand. Der Förster erforschte die Geschichte und stellte fest, dass das aus Brettern gezimmerte Denkmal von einem Kriegsinvaliden errichtet wurde.

Das von dem ehemaligen Soldaten des „Siebzigerkrieges“ handgeschriebene Dokument lautet: „Dieses Bildstöcklein ist gegründet worden am 31. Juli 1912 vom Invaliden Wendelin Riebsamen von Magenbuch. Die Madonna ist geopfert worden von meiner Nichte Josefine Gmeiner von Krauchenwies. Alles zur Ehre Gottes und zum Lobe Mariens“. Es folgen Datum und Unterschrift. Wendelin Riebsamen, geboren am 1. September 1841, war verheiratet mit Anna, geborene Gmeiner. Aus der Überlieferung ist bekannt, dass er die Bretter und Pfähle mühsam und aufopferungsvoll von Magenbuch zum Standort transportierte. Er starb am 16. März 1923 als Privatier und Kriegsveteran. Als die kleine Kapelle einzustürzen drohte, bemühten sich Alfred Müller und seine Waldarbeiter um die Erneuerung. Sie ist inzwischen Station am oberschwäbischen Pilgerweg. Kleine Witterungsschäden stehen allerdings zur Behebung an.

Nicht gut zu finden ist das mittelalterliche Sühnekreuz inmitten des Waldes. Das war auch der Grund, warum Alfred Müller und seine Helfer es an eine sichtbare Stelle versetzten. Als aber festgestellt wurde, dass der alte Standort sich am Rand eines historischen, in der Zwischenzeit aufgehobenen Weges von Mottschieß über Lausheim nach Kalkreute befand, kehrte das Kreuz an diese Stelle zurück. Da in der Kalkreuter Kapelle der heilige Wendelin verehrt wird, war diese alljährlich Wallfahrtsort der viehhaltenden Landwirte der Region. Wie bei fast allen Sühnekreuzen ist die Inschrift nicht mehr lesbar. Fest steht allerdings, dass es 1565 zur Sühne für einen Mord oder Totschlag errichtet wurde.