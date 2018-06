25.10.2017 17:00 Siegfried Volk Exklusiv Ostrach/Illmensee Serie Arbeit 2030: Neue Berufsbilder fordern Arbeitgeber

Die Digitalisierung der Arbeitswelt stellt Unternehmen vor viele Herausforderungen: Sie müssen ständig in neue Technik und in die Fortbildung der Mitarbeiter investieren. So wie die Firma HFM in Kalkreute und die Firma Langer in Illmensee.