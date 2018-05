Ostrach SÜDKURIER-Sommertour: Bei Vollmond im Pfrunger-Burgweiler Ried

Bei der SÜDKURIER-Sommertour wandern 50 Teilnehmer im Pfrunger-Burgweiler Ried. Bei der stimmungsvollen Wanderung in der Abenddämmerung gibt es Informationen zur Entstehung, Fauna und Flora.

Auf eine stimmungsvolle Dämmer-Vollmond-Wanderung ins Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried führte diese Woche die SÜDKURIER-Sommertour. Am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf begrüßte die Diplom-Biologin, Naturpädagogin und Leiterin Pia Wilhelm die 50 Gäste, darunter einige Familien mit Kindern, aus der ganzen Region. Wilhelm stellte die Aufgaben des Naturschutzzentrums vor, das sich seit 2016 in der Trägerschaft der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried befindet und im Auftrag des Landes das Naturschutzgebiet betreut. Sie wies ebenso auf das ausgedehnte Wanderwegenetz im Ried hin. "Achten Sie auf den Weg, wir sind hier in der wilden Moorlandschaft des Pfrunger-Burgweiler Riedes", sagt sie den Wanderern.

Dann trennten sich die Wege. Begleitet von den versierten Moorführern Rolf Müller und Reinhold Gasser gingen die zwei Gruppen auf unterschiedlichen Wegen ins Moor. Immer wieder hielt Reinhold Gasser inne, um der Gruppe die Geschichte von der Entstehung des Pfrunger-Burgweiler Rieds zu erläutern. Ausschlaggebend für die Entstehung war die Würmeiszeit vor zwei Millionen Jahren, deren Gletscher bei Ostrach geendet hatte. Die äußere Endmoräne des Gletschers habe den Kies mitgebracht, die innere Endmoräne habe das Pfrunger-Burgweiler Ried als Becken "wie eine Badewanne" zurückgelassen. Vor 12 000 Jahren habe sich in diesem Becken ein Ursee gebildet. "Vor 10 000 Jahren müssten wir ein Boot gehabt haben, sonst könnten wir hier nicht wandern", so Gasser. Im Becken hatte sich nachfolgend eine abdichtende Tonschicht, der Beckenton, gebildet und darauf wieder die Kalkmudde. Abgestorbene Pflanzen haben sich wiederum auf der Kalkmudde abgelagert, die Lebermudde und schließlich die Torfmudde gebildet.



Die im Ried gefundenen Haifischzähne, welche der Moorführer zeigte, faszinierten besonders die jungen Gäste. "Da könnte man versinken", meinte eine Wanderin, als die Gruppe über eine sehr weiche Moorstelle ging. Im Hochmoor "Eulenbruck" bewunderten die SÜDKURIER-Leser die Landschaft, die üppig mit Heide, und mit Preisel-, Heidel- und Rauschbeeren bewachsen war. Im etwa 1500 Hektar großen Naturschutzgebiet Pfrunger Burgweiler Ried befindet sich der größte zusammenhängende Bannwald in Baden-Württemberg, so Gasser. Ferner berichtete der Moorführer über den zunächst bäuerlichen Torfabbau und den späteren industriellen Torfabbau ab 1857.

In zunehmender Dämmerung nahm auch die mystische Wirkung der wilden Moorlandschaft zu. Vogelschreie, in der Ferne bellende Hunde, das Quaken der Frösche, das Platschen von Wasservögeln und Zirpen der Grillen begleiteten die Wanderer. "Es hat so etwas Märchenhaftes", meinte Christine Haug aus Schwäblishausen. Als Reinhold Gasser dann noch zwei Gedichte von Lothar Zier, dem früheren Leiter des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf vortrug, vertiefte sich die Stimmung deutlich. Ein Gedicht handelte davon, wie bei der Schlacht von Ostrach 1799 französische Soldaten und Reiter im Moorgebiet untergegangen sind. Das zweite Gedicht erzählte die "schaurige Mär" vom Räuber Schwarze Vere, der mit seiner Bande im Wald bei Spöck gehaust hat.



Bald darauf schalteten die ersten Wanderer ihre Taschen- und Stirnlampen ein. Christel Ruppenthal aus Pfullendorf fühlte sich an das Gedicht "Der Knabe im Moor" von Annette von Droste-Hülshoff erinnert. Andere Besucher bemerkten sogar eine Blindschleiche und Fledermäuse. "Halt, die Führung ist noch nicht zu Ende. Es kommt der Mond", freuten sich die Teilnehmer, als der mit Spannung und zunehmender Ungeduld erwartete Vollmond doch noch kurz zwischen den Wolken hervorkam.

Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried

Das Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried ist rund 2600 Hektar groß. Es ist die zweitgrößte Moorlandschaft in Baden-Württemberg. Im Ried befindet sich der größte zusammenhängende Bannwald in Baden-Württemberg. Am Ortsrand von Wilhelmsdorf befindet sich das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Seit 2016 ist es unter der Trägerschaft der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried. Zu den Aufgaben des vom Schwäbischen Heimatbund SHB betriebenen Naturschutzzentrums gehören die Betreuung, Beobachtung und Dokumentation des Naturschutzgebiets, die Information der Öffentlichkeit über die Entstehung und Besonderheiten der Riedlandschaft im Auftrag des Landes und die Umweltbildung für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Das Naturschutzzentrum bietet wechselnde Ausstellungen und ein Veranstaltungsprogramm an. Führungen für Gruppen aller Art können gebucht werden.



Kontakt: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, Riedweg 3, Telefon 0 75 03/739; E-Mail: shb@naturschutzzentrum-wilhelmsdorf.de, Informationen im Interent: www.naturschutzzentrum-wilhelmsdorf.de