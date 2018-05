Ostrach Ostracher Adventsmarkt bietet viele Basteleien

Handgemachte Waren an mehr als 30 Ständen: Das ist das Konzept des Ostracher Adventsmarkts.

Wer für Weihnachten noch ein besonderes und vor allem handgemachtes Präsent suchte, war auf dem Ostracher Adventsmarkt genau richtig. Hier bot ein Großteil der Markt-Beschicker genau solche Waren an. Vom Lammfell über handgefertigte Kerzen bis hin zu vielfältigen Holzschnitzereien, Handbemaltem und einem großen Angebot an gestrickten Artikeln war an den 33 Ständen einiges zu finden.

Das ist auch ganz genau im Sinne des Handels- und Gewerbevereins Ostrach (HGV). "Wir bieten im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten ein sehr umfangreiches Angebot mit handwerklichen Artikeln an", meinte Birgit Bauknecht, die Vorsitzende des ausrichtenden Vereins. "Damit unterscheiden wir uns von anderen Veranstaltern ringsum, die in der Mehrzahl auf Glühwein- und Essensversorgungsstände setzen", führte sie weiter aus. Doch selbst da muss sich der Ostracher Adventsmarkt nicht verstecken. Einige Glühweinstände sorgten für genügend innere Wärme. Und beim kulinarischen Angebot blieben über Crêpes, Wildgulasch und der obligatorischen roten Wurst kaum Wünsche offen. Dafür kann der HGV mit zehn neu angefertigten, nun auf 34 eigene Holzhütten verweisen. Musste der Veranstalter doch im Vorjahr noch ebensolche ausleihen. Damit fanden alle Interessenten, die sich beworben hatten, auf dem Herbert-Barth-Platz ein festes Dach über den Kopf. Und die waren mit der Resonanz ganz zufrieden. Daniela Kibele und Karl-Heinz Scheck, die unter anderem selbstgeschnitzte Holzwaren anboten, sahen es ähnlich wie die meisten anderen Anbieter: "Morgens und nachmittags war noch nicht so viel los, aber jetzt am Abend läuft es ganz ordentlich."

Auf der im vergangenen Jahr neu gefertigten Holzbühne wurde ein großes Rahmenprogramm geboten. Am Nachmittag sangen die Kinder des Kindergartens St. Pankratius und des Waldkindergartens Ostrach Weihnachtslieder. Hier durfte dann der Besuch des Nikolaus nicht fehlen. Zur Einstimmung in den Abend ließ die Line-Dance-Gruppe aus Ostrach die Hüften schwingen. Nach Einbruch der Dunkelheit klang es schließlich weihnachtlich aus den Fenstern des Rathauses herab, als die Turmbläser ihren Auftritt hatten.