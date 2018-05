09.09.2017 10:23 Karlheinz Fahlbusch Exklusiv Ostrach Neue Biohybridanlage: Lärmschutz bewegt die Bürger

Im Juli bei der Sitzung in Burgweiler musste der Tagesordnungspunkt abgesetzt werden, jetzt stand am Dienstagabend bei der Sitzung des Gemeinderates eine Beschlussfassung an. Es ging um den Bebauungsplan für die Biohybridanlage in Hahnennest.