Ostrach Narren sorgen für bunte Stimmung

5000 Hästräger ziehen am Sonntag beim Ringtreffen der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte durch Ostrach.

Weit über zwei Stunden mussten die vielen Zuschauer ausharren, bis die letzte Gruppe des Narrensprungs des Ringtreffens der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte durch die Straßen von Ostrach gezogen war. Mehr als 5000 Hästrägerinnen und –träger aus nahezu 40 Zünften mit den sie begleitenden Musikkapellen, Spielmanns- und Fanfarenzügen zeigten am gestrigen Sonntagnachmittag bei idealen Wetterbedingungen ihre närrischen Traditionen.

Vorsichtig wichen die Zuschauer zurück, als die Mitglieder der Schnellergilde aus Burgweiler mit ihren knallenden Peitschen den Umzug eröffneten. Den vier OHA-Bruderschaften (Ostrach, Herbertingen, Altshausen und Scheer) folgte eine bunte Mischung aus teils freundlichen, teils furchterregenden Masken, ruhig dahinschreitenden Närrle, wilden Hexen, adretten Gardemädchen und Musikern in vielfältigen Variationen.

Narrenzünfte aus den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg, Biberach, Reutlingen, Esslingen sowie dem Alb-Donau-Kreis und dem Zollernalb-Kreis sind in dem genannten Ring von freien Zünften zusammengeschlossen. „Oberschwaben, Unterland, schöne Alb und Donaustrand: D’r Narr hot überall sei Freid’.. en d’r fünfta Johreszeit“. Dieses Motto haben sie sich für ihre Bruderschaft gegeben.

Am Ende des Umzugs zeigte sich Ostrachs Zunftmeister Armin Wanschura in einem Telefonat hoch zufrieden über den Ablauf des Ringtreffens und freut sich auf das OHA-treffen Anfang Februar in Scheer und auf andere Veranstaltungen, bei denen sich die Narrenfreunde wieder treffen.