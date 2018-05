Ostrach Nachwuchstalente auf der Bühne

Kontrastreiches Singer-Songwriter Festival in Tafertsweiler. Vielen regionale Künstler wirken an den beiden Veranstaltungstagen mit.

Die Singer-Songwriter-Szene zog es am Wochenende nach Tafertsweiler, einem rund 300-Einwohner-Ort, in den hunderte Freunde handgemachter, authentischer Musik kamen, trotz des anhaltenden Dauerregens. Das Festival ist nur durch die Förderung des Bundesförderprogrammes Land(auf)Schwung sowie weiterer Unterstützer möglich. Veranstalter ist der Kinder-und Jugendchor Regenbogen Ostrach-Tafertsweiler.

"Das Programm Landaufschwung ist dafür da, dass auf dem Land was läuft, auch in kleinen Dörfern", unterstreicht der Vorsitzende Franz Kerle. Er lobte die große Unterstützung. "Die Dorfgemeinschaft versucht jedes Jahr, ein anderes, interessantes und besonderes Fest zu veranstalteten", so Kerle. Am Samstagnachmittag startete das "Umsonst & Draußen Festival (U&D)"-Festival mit der "Offenen Bühne". Danach hatten die Gastgeber, der Kinder- und Jugendchor Ostrach-Tafertsweiler mit dem Lied "Wir sind die Welt, wir sind die Kinder" eine musikalische Botschaft, sich für andere Menschen und die Welt einzusetzen. "Sie singen so schön", war Birgit Schmid aus Bachhaupten begeistert. Die Festival-Bühne stand zur Hälfte in der ausgeräumten Feuerwehrgarage, und die Zuhörer drängten sich unter dem langen Vorzelt und unter den Bewirtungsständen ins Trockene. Aileen Weber und Anna Heimpel moderierten das Festival.

Die 17-jährigen Nachwuchstalente Fiona Skuppin und Anna Kerle kennen sich bereits seit der fünften Klasse und feierten als Duo "Fiona & Anna" ihr Bühnen-Debüt. "Eine wunderbare, geniale Stimme", schwärmte "Fuchs" aus Friedberg über Fionas Stimme. Neben Covers präsentierte Fiona eigene Songs, wie "Prinz Charming". "Moazy", alias Marius Moosmann, ist ein cooler 19-jähriger Rapper aus Ravensburg und ging mit DJ Nexus und seiner Crew an den Start. Die Zuhörer hörten unveröffentlichte Tracks aus seinem demnächst erscheinenden Album. "Julia" hieß das Lied an seine Exfreundin, der Albumtitel "Grund zu atmen", handelt von seiner Lebensgeschichte und "Meinen Kindern" spricht von der Zeit, die er seinen Kindern später erzählten möchte.

Tommy Haug & Band stammen aus dem Raum Herdwangen/Wald und Weingarten. Im November ist ihre erste CD mit eigenen Songs fertig. Einige Mädchen nutzten die Chance, durch ein gepostetes Selfie mit der Band eventuell ein exklusives Wohnzimmerkonzert zu ergattern. "Extra Large", die Hip-Hopper mit deutschen Texten traten bereits auf dem Southside und NoStress-Festival auf. "Einwandfrei", tanzte Imre Musanettin aus Scheer-Heudorf mit seiner Familie zur Musik von "Extra Large". Die neunköpfige Band "Manarun" servierte einen feurigen Cocktail aus Raggae, Ska und argentinischem Hip-Hop, die Festivalgäste tanzten. Am Sonntag ging das Festival mit den "Friedberger Musikanten", der ehemaligen Tafertsweiler Jugendband "Bläck Sheep", die sich für die Veranstaltung wieder vereinigte, weiter.

"Michel Stirner aus Ravensburg hat abgesagt, dafür haben wir Chiara Laux aus Bad Saulgau", gibt Anna Kerle an, die ihren Vater Franz Kerle bei der Organisation unterstützte. Es folgte die schwedisch-ungarisch-deutsche Songwriterin "Omnitah" und "Bad Shakyn" mit Ska-Musik. Parallel zum Festival gab es am Samstag den Flohmarkt beim Schulhaus. "Bei dem Wetter ist alles viel mühseliger", meinte Flohmarkt-Anbieterin Alexandra Buschle aus Herdwangen. Die Dorfgemeinschaft veranstaltete am Sonntag die beliebte Dorfhockete für alle Generationen.

Bildergalerie im Internet: ww.suedkurier.de/ bilder