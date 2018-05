Ostrach Musiker überzeugen mit Vielfalt und Können

Das Jahreskonzert des Musikvereins Ostrach stand am Samstagabend in der Buchbühlhalle auf dem Programm. Die zahlreichen Besucher bedankten sich bei den Musikern mit einem großen Applaus.

Die Ostracher Buchbühlhalle war am Samstagabend beinahe bis zum letzten Platz gefüllt. Die zahlreichen Besucher wollten sich vom abwechslungsreichen und engagierten Programm des Musikvereins Ostrach überzeugen. Im Flyer mit dem Programm des Abends fanden sich überwiegend Titel, die in dieser Fülle nur selten an vergleichbaren Konzertabenden zu finden sind. Der Titel "Concord", der die Fantasie der anwesenden Musikliebhaber über amerikanische Klassiker beflügeln sollte, startete mit feinen Flöten- und Trommelklängen, die dann in drei traditionellen Melodien mündeten.

Ganz andere, für uns Europäer auf eher ungewohnte Weise, das Stück "Collage for Band". Dieses bildete mit fernöstlichen Klängen einen extremen Kontrast zum Vorgängerstück. Dieser Titel setzte an die Musiker einen gehörigen Anspruch. Das wurde jedem der Gäste spätestens dann klar, als Moderator Peter Horstein erläuterte, dass dies das Pflichtstück bei den diesjährigen Wertungsspielen darstellte. Der anerkennende Beifall des Publikums im Anschluss war so auch eine weitere Bestätigung für die guten Wertungen, die der Musikverein bei dieser Standortbestimmung erhalten hatte. Der Klang von Kastagnetten und ein Solo von Max Schmid auf der Tuba verlangten den Gästen gleich den nächsten lautstarken Beifall ab, als das Orchester mit einem gemeinsamen "Ole" das Stück beschloss.

Und schon wieder wechselten die Musikanten zum nächsten Musikstil über. Rassige Zigeunermusik mit der viersätzigen Suite "Puszta" beendete den ersten Teil des Konzertabends. Die kurze Pause bot eine willkommene Gelegenheit, sich mit Getränken und Speisen zu versorgen. Doch bevor der musikalische Reigen seine Fortsetzung fand, standen zunächst einmal Ehrungen auf dem Programm. Die Geschwister Iris und Frank Steurer erhielten für ihr 20-jähriges Musizieren die silberne Ehrennadel von Willi Lutz vom Blasmusikverband Baden-Württemberg verliehen. Die zweite Hälfte des Musikabends wurde von bekannteren Musikstücken geprägt. Mit dem Medley "Bohemian Rhapsody" gab es eine Ode auf den Musiker Freddie Mercury. Da lies sich der Dirigent Paul Meier auch dazu hinreißen, das Orchester selbst auf dem Elektro-Keyboard zu begleiten, um dann aber auch gleich wieder den Taktstock in die Hand zu nehmen. "Sie vom grauen Ostrach ins südlichste Südafrika führen", so kündigte Peter Hornstein den Titel "Siyahamba" an. Und passend zu diesem Zulu-Volkslied sang das gesamte Orchester den Refrain mit. Dem Publikum schien es zu gefallen, denn es gab anhaltenden Applaus, gepaart mit vielen Bravo-Rufen. "Jetzt lassen wir es zum Schluss noch einmal richtig krachen", so der Moderator. Gemeint war mit dem Schlussstück ein Medley mit Titeln der Neuen Deutschen Welle. Nicht enden wollender Applaus forderte den Musikern einen zackigen Militärmarsch ab. Und mit dem Titel "Abendsegen" verabschiedete der Musikverein seine Gäste in den Advent.

Jugendliche verstärkt an Verein binden

Julia Steuer ist seit diesem Jahr Mitglied im vierköpfigen Führungsteam des Musikvereins Ostrach.

Als neues Mitglied in der Vereinsführung hat man doch bestimmte Visionen?

Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal in der vierten Kategorie mit sehr gutem Erfolg am Wertungsspielen teilgenommen. An diese Leistung wollen wir anknüpfen und uns möglichst noch weiter verbessern.

Dieses Jahreskonzert war geprägt von sehr anspruchsvollen Titeln. Ist dies Ihre Zielsetzung für die Zukunft?

Beim Jahreskonzert wollen wir natürlich die gesamte Bandbreite unseres musikalischen Könnens präsentieren. Auf den anderen Veranstaltungen spielen wir weiterhin Polkas, Märsche und Potpourris.

Wie sehen Sie die Nachwuchsarbeit in Ihrem Verein?

Wir müssen versuchen die Jugendlichen wieder verstärkt an den Verein zu binden. So bieten wir alle zwei Jahre eine Ausbildung an einem Musikinstrument an. Dass Jung und Alt bei der Musik aber auch bei den Arbeitseinsätzen zusammen harmoniert, ist mir persönlich besonders wichtig.