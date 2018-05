Ostrach Lossprechungsfeier der Handwerksgesellen in Ostracher Buchbühlhalle

Lossprechungsfeier der Handwerksgesellen in Ostracher Buchbühlhalle

In der Buchbühlhalle in Ostrach wurden 123 Gesellen des Handwerks von Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht feierlich freigesprochen. Für ihre herausragenden Leistungen bei der Gesellenprüfung wurden 21 Preisträger geehrt.

Nach einem musikalischen Willkommensgruß durch den Musikverein Ostrach unter der Stabführung von Julia Steurer hieß Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht den erfolgreichen Berufsnachwuchs, die Lehrkräfte der Berta-Benz-Schule und der Willi-Burth-Schule sowie die Ausbilder der Betriebe in der voll besetzten Halle willkommen. Den frisch gebackenen Gesellen erklärte Bauknecht, dass sie streng genommen keinen Abschluss feiern würden, weil sie jetzt auf ihre Ausbildung aufbauen und Berufserfahrung sammeln würden.

Siegmund Bauknecht sagte: „Diese ständige Weiterbildung begleitet sie Ihr ganzes Berufsleben lang, damit aus dem Gesellenbrief kein Altpapier wird.“ Darüber hinaus biete das Handwerk viele Möglichkeiten für den Aufstieg vom Gesellen zum Meister und zum Techniker. Eindringlich forderte Bauknecht dazu auf: „Nutzen Sie diese Chance, denn Leistung wird sich immer lohnen.“ In diesem Zusammenhang appellierte Siegmund Bauknecht an die Vertreter der Politik, sich für die Duale Ausbildung im Handwerk einzusetzen.

Starke Beachtung fand ein Grußwort von Bürgermeister Christoph Schulz, der unter dem Beifall der Gäste die langjährige, ehrenamtliche Arbeit als Gemeinderat und stellvertretenden Bürgermeister von Siegmund Bauknecht würdigte, bevor er den prosperierenden Wirtschaftsstandort Ostrach vorstellte. Die Drei-Länder-Gemeinde mit 6500 Einwohnern in 28 Teilorten verfüge über viele tüchtige Handwerksbetriebe, auf die man sehr stolz sei. Seine Gemeinde sei sogar in der glücklichen Lage, über eine Auswahl in den verschiedenen Handwerkszweigen zu verfügen. Hinzu komme eine gut aufgestellte Gemeinschaftsschule. Den jungen Leuten wünschte das Gemeindeoberhaupt viel Erfolg im Berufsleben und viel Freude bei der Ausübung ihres erlernten Handwerks.

Für Heiterkeit sorgte die Ansprache des Gesellen Matthias Bleicher, als er die Gäste mit einem herzlichen „Grüß Gott miteinander zum Schwätzle“ begrüßte. In unverfälschten Schwäbisch dankte er allen, die ihn und seine Kollegen während der Ausbildung begleitet, unterstützt und dabei an sie ihr Wissen weitergegeben hatten. Sein Dank galt auch den Eltern sowie den Arbeitskollegen, die die Azubis "ertragen hätten" und den Lehrern der Berufsschulen, die sich mit den Berichtsheften "herumschlagen mussten". Matthias Bleicher schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Ohne euch wären wir alle heute nicht hier- deshalb bleibt mir nur noch ein herzliches 'Vergelt's Gott' für eure Aufmerksamkeit.“

Den Reigen der Ehrungen eröffnete die Fachgruppe Handwerk vom Gewerbeverein „Unser Bad Saulgau“ (UBS) mit der Auszeichnung der Bad Saulgauer Auszubildenden des Jahres 2017. Für ihre besonderen Leistungen durften der Maurergeselle Patrick Felgenhauer und der Beton- und Stahlbetonbauer Marcus Ruben Heidel einen Gutschein für die kostenlose Nutzung eines VW-Up aus der Hand des UBS-Vorsitzenden Tobias Müller (Obermeister der Stuckateur-Innung Sigmaringen), des stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Pfänder und des Ausbildungsmeisters Pius Luib entgegennehmen. Der Preis wird seit drei Jahren ausgelobt.

Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht und Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert von der Handwerkskammer Reutlingen riefen dann die Preisträger auf die Bühne, die für ihre herausragenden Leistungen ein Geschenk entgegennehmen durften. Für gute Stimmung sorgte während des gesamten Abends und zum dritten Mal der Conférencier Andreas Rebholz aus Sigmaringendorf, der die Lacher auf seiner Seite hatte, als er augenzwinkernd über „sein Forschungsprojekt über das Glück“ berichtete, dem er dem Titel „Wurstsalat“ gegeben habe. Sein Ergebnis lautete: "Glück besteht aus allem, nur nicht aus Gefühl, denn wir sind alle nur kleine Streifen in einem großen Wurstsalat.“

Preisträger

Bäckereifachverkäuferin Katharina Schneider (Ausbildungsbetrieb: Backhaus Mahl, Stetten a. k. M.), Beton- und Stahlbetonbauer Marcus Ruben Heidel (Ausbildungsbetrieb: Bauunternehmung Georg Reisch, Bad Saulgau), Elektroniker Mark Pannewitz (Elektrotechnik Rukwid, Gammertingen), Fleischer Kai Bareth (Metzgerei Edwin-Friedrich Braun, Hohentengen), Fotografen: Michael Bleeser (Photo-Schultheiss, Sigmaringen) und Fiona Noever (Fotostudio Ralf Graner, Rottweil), Friseurin Melina Giannakopoulos (Friseursalon Andreas Schmauder, Sigmaringen), Kauffrau für Büromanagement Natascha Bucher (Autohaus Eberhard Uhl, Bad Saulgau), Kondiorin Valeria Lesun (Hofkonditorei Cafe Seelos S. und M. Huthmacher, Sigmaringen), Maler und Lackierer: Nicole Pfeifer (Maler- und Lackierbetrieb Anton Ruprecht, Krauchenwies) und Donna Stebl (Reuter Malerwerkstätten, Krauchenwies), Maurer Patrick Felgenhauer (Löffler Hoch und Tiefbau, Stetten a. k. M.), Raumausstatter: Lisa Fink und Olga Bosche-Krasavina (beide Raumausstattung Markus Haller, Horgenzell) sowie Miriam Bauknecht (Jacob Malerwerkstätte Raumgestaltung, Pfullendorf), Schreiner: Katja Lauterwasser (Schreinerei und Fensterbau Stefan Braunschweig, Meßkirch), Felix Mutschler (Keller Innenausbau, Meßkirch) und Maria Luib (Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen, Bad Saulgau), Zimmerer: Florian Rothmund (Zimmerei/Schreinerei Pius Luib, Bad Saulgau), Florian Müller (Zimmerei Christof Braun, Herdwangen) und Stefan Strigel (Alber Holzbau, Meßkirch)

Ausbildung im Handwerk – warum?

Zu den 21 Preisträgern des Handwerks gehörte auch der Maurer Patrick Felgenhauer aus Stetten a.k.M. Der 23-Jährige berichtet, dass er bereits vor seiner Lehre als Ferienjobber das Bauhandwerk kennengelernt habe. An der Realschule Stetten a. k. M. habe er zunächst die mittlere Reife erworben und dann am Wirtschaftsgymnasium in Sigmaringen die Fachhochschulreife gemacht, bevor er 2011 mit seiner Maurerlehre begonnen habe.

Ein Grund für die Entscheidung für das Maurerhandwerk sei der Arbeitsplatz an der frischen Luft gewesen. In seiner Zeit als Ferienjobber bei der Firma Löffler Hoch und Tiefbau habe er dann noch erlebt, dass das Maurerhandwerk ein sehr schöner Beruf sei. Heute habe er als Maurer einen interessanten Arbeitsplatz mit ständig neuen Aufgaben. Patrick Felgenhauer bilanziert voller Freude: „Ich bin glücklich, dass ich diesen Beruf ergriffen habe“. Der „glückliche Maurer“ ist bereits Vater einer zweijährigen Tochter und freut sich auf einen Sohn, der im Dezember kommen soll. (toe)