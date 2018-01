Ostrach Kiesabbau steht im Fokus der Einwohnerversammlung

Bei der Einwohnerversammlung in der Buchbhühlhalle steht das Thema Kiesabbau im Vordergrund.

Die Einwohnerversammlung findet im ein- bis zweijährigem Rhythmus in der Buchbühlhalle in Ostrach statt. Entsprechend interessiert zeigte sich die Bevölkerung, welche die rund 400 Sitzplätze schnell belegte. So mussten noch zusätzliche Stuhlreihen aufgebaut werden, um dem Besucherandrang gerecht zu werden. Ein Grund für das Interesse könnte die angekündigte Information zum geplanten Kiesabbau in der Region gewesen sein. Zumindest sah es Bürgermeister Christoph Schulz so mit seiner Ankündigung: "Wir haben heute spannende Themen."

Den Auftakt bildete doch zunächst die Würdigung verdienter Mitbürger der Gemeinde. So erhielten Waltraud und Gerhard Geiger für ihr Wirken im "Hofgut Müller" die Bürgermedaille verliehen. Die gleiche Auszeichnung erhielt Hans Strobel jun. Vor allem für sein Engagement in den Vereinen in Weithart.

Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, leitete dann mit seinem Vortrag den Einstieg in das Thema Kiesabbau ein. Dabei ist sein Aufhänger, die prognostizierte stark zunehmende Bevölkerungszahl im Landkreis Sigmaringen bis zum Jahr 2035. Er rechnet hier mit voraussichtlich rund 80 000 Personen. Dies entspricht einem zusätzlichen Bedarf an rund 32 000 Wohnungen und damit einer entsprechend wachsenden Infrastruktur und auch Rohstoff-Nachfrage. "Mit neun Millionen Tonnen Kies und Sande pro Jahr versorgen wir halb Baden-Württemberg", so seine Rechnung. "Es gibt in der Region vier Standorte – dort gibt es Kies – die werden bleiben", lauteten seine Abschlussworte. Helge-Alexander List, Geschäftsführer von Valet und Ott, legte die Zahlen für den Kiesabbau bei Jettkofen dar. So erwartet er auf den elf Hektar eine Förderung von 150 000 bis 200 000 Tonnen im Jahr.

Danach hatten die Gäste die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Und die vielen Fragen zeugten davon, wie bedeutsam das Thema ist. So wollte zum Beispiel Frank Steurer wissen, ob nur trockener oder auch nasser Kiesabbau geplant sei. Hier verwies Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, darauf, dass diese Sachfrage letztlich vom zuständigen Landratsamt entschieden wird. Jürgen Arnold machte sich Sorgen, dass Jettkofen durch die beiden Abbaugebiete besonders extrem belastet würde. Dazu konnte ihn aber List beruhigen. "Der Abbau bei Wangen ist längst abgeschlossen, bevor die neuen Abbauflächen in Angriff genommen werden." Zudem, ergänzte er, dass kein Werk oder Ähnliches auf der neuen Abbaufläche entstehen wird. "Es wird nur Kies aufgeladen und abtransportiert."

Franz Steinhart, Ortsvorsteher von Wangen, wollte wissen, wie es mit der Rekultivierung ablaufen wird. Walter Offinger, Geschäftsführer des Kieswerks in Ostrach erläuterte, dass die Rekultivierung, genauso wie der Kiesabbau permanent geschehe. "Bis 2025 ist alles komplett abgebaut", ergänzte er. Jürgen Arnold, Ortsvorsteher von Jettkofen, wollte den zeitlichen Ablauf des geplanten Vorhabens wissen. "Der Beginn des Abbaus wird in frühestens ein bis zwei Jahren sein und dann wird in 10 bis 15 Jahren der Abbau und die Rekultivierung erfolgen", antwortete List.

"Neun Millionen Tonnen werden abgebaut – wieviel davon geht in die Schweiz?", wollte Franz Fürst aus Jettkofen wissen. Franke antwortete, dass dies gesetzlich nicht zu unterbinden wäre und zudem nur rund acht Prozent exportiert würden. Walter Offinger ergänzte, dass für Ostrach die Exporte einen Anteil von weniger als ein Prozent betragen. Tobias Bischoff drückte seine Sorgen über die enorme Belastung der Ostracher Durchgangsstraße aus. Hier verwies Bürgermeister Schulz darauf, dass dies bereits im Gemeinderat thematisiert wird. Auch Lisann Giessler aus Ostrach wollte wissen, was bezüglich des Lärm- und Staubschutzes geplant sei. Hier beruhigte Walter Offinger, dass der Transport per Förderband und nicht per Laster geplant ist.

Nach dieser Fragestunde stellte Schulz noch die Zahlen und Vorhaben der Gemeinde vor. "Die Zahlen im Tourismus entwickeln sich überraschend erfreulich" und er verwies auf die Einweihung neuer Radwege sowie einer gemeinsamen Vermarktung des Rieds. Genauso erfreue sich die Gemeinde steigender Einwohnerzahlen sowie wachsender Zahlen in Wirtschaft und Gewerbe. Das Projekt E-Bürgerauto stehe kurz vor der Vollendung. "In zwei Monaten kann jeder Bürger das Fahrzeug über das Internet buchen." Zudem werde die Gemeinde das Bürgerauto als Dienstfahrzeug nutzen.