Ostrach Im hohen Alter noch auf dem Bagger

Josef Kohler aus Lausheim ist 91 Jahre alt geworden und denkt noch lange nicht an den Ruhestand.

Mit neuem unternehmerischen Elan ging Josef Kohler im Ostracher Ortsteil Lausheim ging in das 91. Lebensjahr. Den „Neunziger“ beging er im familiären Kreis wobei er auch Besuch erwarten kann. Ortsvorsteher Hubert Frank übermittelte ihm die Glückwünsche der Gemeinde Ostrach, sowie Landrätin Stefanie Bürkle und Ministerpräsident Wilfried Kretschmann. Die Jagdhornbläsergruppe Ostrach-Krauchenwies gratulierte dem langjährigen Mitglied und begeisterten Jäger selbstverständlich musikalisch. Sein Instrument und viele Jagdtrophäen schmücken seine Stube, in der zahlreiche Ehrenurkunden und Dokumente die Wände schmücken. Sie sind sichtbare Beweise der aktiven Teilnahme am Geschehen in der Ortschaft Magenbuch-Lausheim. Als aktiver Baggerfahrer im eigenen Unternehmen ist er im Erdkabelbau für Telecom an irgendeinem Ort in Oberschwaben oder auf der Alb beschäftigt. Da sag einer, der vitale Jubilar sei nicht lebensfroh.

In Lausheim geboren, wuchs Josef Kohler mit drei Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof auf. Dem Besuch der Volksschule in Magenbuch folgte die landwirtschaftliche Berufsschule in Ostrach. Schon bald wurde er in den Arbeitsdienst in Haid auf der Alb einberufen. Gleich anschließend wurde er Soldat bei einer Marineersatzeinheit in Pilsen und nach Beendigung der Grundausbildung nach Kiel. Bei Kriegsende geriet er in englische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 heimkehrte.

Er arbeitete auf dem elterlichen Hof und pachtete dann die Landwirtschaft der Familie Birkhofer in Magenbuch. Aus der Ehe mit Hildegard Falsner gingen drei Söhne hervor. 1965 baute die Familie in Lausheim eine Gastwirtschaft und 1970 gründete Josef Kohler einen Baggerbetrieb, den er heute mit Unterstützung seines ältesten Sohnes betreibt. Vor zehn Jahren starb seine Frau, was die Einstellung des Wirtschaftsbetriebes bedeutet. Das „Café Kohler“ öffnet sich allerdings zu gesellschaftlichen Treffen von Vereinen und zu Stammtischen. Mit der Natur eng verbunden ist der Jubilar heute noch als Jäger und Imker und schätzt die Verbindungen und Freundschaften zu en örtlichen Vereinen.