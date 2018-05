Ostrach Gelungene Feuerwehr-Hauptübung

Schwieriges Umfeld in ­im Ostracher Ortsteil Jettkofen wird gut gemeistert. Die Manöverkritik des Beobachters aus Bad Saulgau fällt dementsprechend positiv aus.

Wolfgang Schmid, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Bad Saulgau, war als neutraler Beobachter nach Jettkofen gekommen. Die Manöverkritik im Anschluss an die Hauptübung vom Freitagabend beim Bauunternehmen Mitschka fiel uneingeschränkt positiv aus. „Ich habe nichts zu kritisieren und kann bloß gratulieren – mein Glückwunsch“, war das Resümee des Beobachters.

Im Übungsgebäude, einer Garage in der Repperweilerstrasse, war durch einen Defekt ein Brand ausgebrochen. Im Gebäude lagerten landwirtschaftliche Geräte sowie Brennholz. Die Einsatzabteilungen aus Ostrach, Burgweiler und Weithart waren in kürzester Zeit mit vier Fahrzeugen und insgesamt 68 Einsatzkräften vor Ort. Drei Löschgruppen mit Tragkraftspritzenanhänger waren ebenso zur Stelle. Dabei sorgten die Löschgruppen aus Laubbach und Jettkofen für die Riegelstellung, damit sich der Brand nicht auf benachbarte Gebäude ausweiten konnte. Die Löschgruppe aus Tafertsweiler sorgte zudem für die Wasserversorgung und übernahm auch eine Riegelstellung.

Ein weiterer Trupp übernahm die Verkehrssicherheit an der vorbeiführenden Ortstraße. Da musste der Verkehr am Einsatzort in die richtigen Bahnen gelenkt werden und auch ein Wasserschlauch, der über die Straße führte, musste gesichert werden. Die Mitglieder aus Ostrach nahmen derweil den Innenangriff vor. Die Atemschutzgeräteträger drangen, unterstützt durch eine Wärmebildkamera, in das Gebäudeinnere vor. So wurde auch die erste vermisste Person nach kürzester Zeit aufgefunden. Die zweite Person wurde anschließend auch sehr zügig in Sicherheit gebracht, was auch Wolfgang Schmid den Feuerwehrmitglieder attestierte.

„Das Übungsobjekt bot ein schwieriges Umfeld“, bestätigte Kommandant Eugen Kieferle. „Im Ernstfall hätten wir wegen der engen Bebauung auch eine Drehleiter eingesetzt“, merkte er an. Zudem bot die Stromversorgung des Gebäudes über einen Dachanschluß einen beachtliches Gefahrenpotenzial. „Die Feuerwehrleute könnten durch sich ablösende Stromleitungen erheblich in Gefahr geraten“, so seine Bedenken. Auch die auf dem Dach installierte Fhotovoltaikanlage bringt Risiken mit sich. So könnten durch eine entsprechend hohe Wärmeentwicklung die Aluminiumhalterungen der Platten schmelzen. Die dann abrutschenden Elemente stellen eine weitere Gefahrenquelle für die am Einsatz beteiligten Kräfte dar.

Nach den Löscharbeiten und dem Aufräumen des Einsatzmaterials trafen sich die Einsatzkräfte, Beobachter und Gäste zur anschließenden Manöverkritik im Feuerwehrgerätehaus in Ostrach. Nach der Manöverkritik von Wolfgang Schmid, die eigentlich keine gewesen war, stand dem gemütlichen Teil beim Vesper mit leckerem Wurstsalat nichts mehr im Wege.

"Zusammenspiel hat gut funktioniert"

Thomas Eisele, Unternehmer mit 20 Mitarbeitern, war bei der Hauptübung in Jettkofen der verantwortliche Einsatzleiter.

Spürt man als verantwortlicher Einsatzleiter nicht eine gewisse Nervosität bei einer solchen Übung?

Überhaupt nicht. Außerdem war ich schon bei Übungen und Einsätzen als Einsatzleiter dabei. In der Regel bin ich mit dem Fahrzeug und der Einsatzleitung als erster vor Ort.

Wie beurteilen Sie mit Ihrer Erfahrung das Ablaufen der heutigen Übung?

Es ist ziemlich ruhig und organisiert abgelaufen. Das Zusammenspiel der Löschgruppen hat gut funktioniert.

Und wenn es nicht so gut gelaufen ist?

Dann muss man mit den Führungskräften in einer taktischen Besprechung sondieren, was man zukünftig besser machen kann.

Fragen: Robert Reschke