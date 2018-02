Ostrach Firma Wimatec investiert in Ostrach sechs Millionen Euro

Firma Wimatec investiert in Ostrach sechs Millionen Euro

Unternehmen baut neues Produktionsgebäude und will den Umsatz mittelfristig verdoppeln und die Zahl der Beschäftigten von aktuell 60 auf 90 Mitarbeiter erhöhen.

Ein eindeutiges Bekenntnis zu seiner Heimatgemeinde hat Stefan Mattes, Mitgründer der Firma Wimatec, mit dem Spatenstich zum Bau der vierten Produktionshalle abgelegt. Sechs Millionen Euro investiert das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen in den Neubau, der 5400 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche sowie 600 Quadratmeter für Büro- und Sozialräume hat und binnen Jahresfrist fertiggestellt sein soll. Das Stahlgerüstbauwerk spiegelt den Optimismus von Stefan Mattes wider: Mittelfristig soll der Umsatz von aktuell neun Millionen Euro verdoppelt und die Beschäftigtenzahl von 60 auf 90 erhöht werden. Schon Ende August soll der Umzug von Maschinen und Menschen in die neue Halle beginnen und bis März 2019 abgeschlossen sein. Die erste von Wimatec errichtete Halle wird aufgegeben beziehungsweise von der Nachbarfirma Tegos übernommen, die ebenfalls Expansionspläne hat.

Der 42-jährige Firmenchef widmete den Neubau seiner Belegschaft, denn die Mitarbeiter seien das wichtigste Kapital der Firma. Und Stefan Mattes legt großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Beschäftigten, die einen großzügigen Aufenthaltsraum erhalten, in dem unter anderem kostenlose Internetplätze angeboten werden, dazu ein Tischkicker und ein Billardtisch. "Die Menschen sollen sich wohlfühlen", weiß der Unternehmer, dass das Betriebsklima neben der Bezahlung ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Facharbeiter ist. Man sucht händeringend neue Arbeitskräfte, vornehmlich aus dem Metallbereich, wie CNC-Fräser oder Schweißer und bei diesen Berufssparten ist die Konkurrenz sehr groß. Der metallverarbeitende Betrieb stellt Bauteile für Landmaschinenhersteller wie Claas, Fendt oder John Deere her. Branchenübergreifend werden Blechteile produziert und man entwickelte ein Spezialgerät für die Ernte von schnell wachsenden Holzarten.

Voll des Lobes ist der Unternehmer über die Verwaltung im Ostracher Rathaus, wo man stets ein offenes Ohr für die Belange der Firma habe, so dass man auch das jüngste Millionenvorhaben in kurzer Zeit planerisch realisieren konnte. Für die praktische Umsetzung ist derzeit das aus der Nachbargemeinde Fleischwangen stammende Bauunternehmen Wohlwender zuständig, in dem aktuell 45 Mitarbeiter beschäftigt sind. Dass die Baubranche ebenfalls boomt, zeigen die zahlreichen Stellenangebote des Familienbetriebes.

Ostrachs Wirtschaftsförderer Manfred Essl war bei dem Spatenstich wie Bürgermeister Christoph Schulz dabei und berichtete im SÜDKURIER-Gespräch, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Kommune stetig erhöht. In der 6700 Einwohner zählenden Gemeinde sind derzeit 2100 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse angemeldet und rund 460 Betriebe mit mindestens einem Beschäftigten registriert. Die Attraktivitätssteigerung der Flächengemeinde zeigt sich nach Angaben von Essl auch daran, dass Ostrach mittlerweile einen positiven Pendlersaldo verzeichnet. In den kommenden Monaten gibt es nach seinen Angaben viele Spatenstiche zu feiern, denn im neuen interkommunalen Gewerbegebiet "Königsegg" sind, bis auf eine Fläche, sämtliche Areale entweder verkauft oder reserviert.

Wimatec

2001 gründeten die beiden Diplomingenieure Stefan Mattes und Günter Wichelhaus in Bad Saulgau die Wimatec Mattes GmbH. Der Name leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der Namen der beiden Firmengründer ab. Erstes Geschäftsfeld war das Auftragen hochfester Verschleißschutzbeschichtungen durch thermisches Spritzen sowie der Sondermaschinen- und Anlagenbau. Schnell entwickelte sich der Betrieb und Verschleißteile, speziell für die Landmaschinenbranche, wurden komplett hergestellt. Im Jahr 2004 wechselte das Unternehmen den Standort und bezog in Ostrach neue Produktionshallen und 2012 wurde mit dem Hallenbau des Werks 2 der Grundstein für die Neuorganisation der Produktionsbereiche gelegt. Stefan Mattes, der das Unternehmen seit der Gründung als Geschäftsführer leitet, hat die Geschäftsanteile von Günter Wichelhaus übernommen. Seit 2013 wird das Portfolio „Messer und Mehr“ und „Schweißteile“ ergänzt um den Bereich Maschinenbau. Im Jahr 2017 erhielt Wimatec als eines von acht Unternehmen aus Baden-Württemberg erhält Fördermittel „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“. (siv)