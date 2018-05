Ostrach 20-Jähriger wird bei Fest zusammengeschlagen

Ein junger Mann wurde beim Fest in Wangen von mehreren Angreifern zusammengeschlagen. Andere Besucher eilten dem Opfer zu Hilfe und drängten die Täter ab.

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am Sonntag gegen 3.15 Uhr im Bereich des Festzelts einer Veranstaltung im Ortsteil Wangen. Ein 20-Jähriger wurde eigenen Angaben beim Verlassen des Festzelts von fünf bis sechs Personen einer Personengruppe provoziert und zu Boden gestoßen. Danach schlugen die unbekannten Angreifer auf den am Boden liegenden Mann ein, dem andere Festbesucher zu Hilfe eilten. Der 20-Jährige wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen können sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 0 75 81/48 20) melden.