Neuhausen ob Eck Kreisstraße 5941: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstag, gegen 9.50 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5941, zwischen Worndorf und Buchheim, schwere Verletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit.

Der 31-Jährige war mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße von Worndorf in Richtung Buchheim gefahren und hatte aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, berichtet die Polizei. Der Motorradfahrer stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der 31-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.