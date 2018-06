08.06.2018 11:05 Wiebke Wetschera Neuhausen ob Eck Jetzt wird gerockt: Wir haben 1x2 Karten für das Southside-Festival verlost

Der Countdown bis zum größten Festival in unserer Region läuft: Vom 22. bis 24. Juni findet das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck statt. Wer dabei sein will, konnte bis Mittwoch, 12 Uhr, bei uns Karten gewinnen.